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Владельцы электрических BMW в шоке от стоимости замены аккумулятора

Владельцы электрических BMW в шоке от стоимости замены аккумулятора

Автор:
13 февраля 2024 14:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ТО   авто   автомир   автомобили   автосервис   аккумулятор   машина   электромобиль   
2035
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Представленный в 2013 году компакт-хетч BMW i3, существовавший как в гибридном, так и полностью в электрическом исполнении, сняли с конвейера три года назад. За океаном этих машин суммарно продали 45 100, подавляющее большинство до сих пор на ходу и потихоньку начинают требовать новые высоковольтные батареи. Многие уверены, что владение электромобилем - это дёшево, но есть одно большое но.

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Метки: Автовсячина   ТО   авто   автомир   автомобили   автосервис   аккумулятор   машина   электромобиль   
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19  комментариев
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21k
Александр Час назад
Владельцы электромобилей такие сидят и думают
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20k
Robin Hood 8 минут назад
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62k
Андрей 8 минут назад
Надо понимать, что с 2013 года ценники мягко говоря изменились, а учитывая удручающее состояние промышленности Германии сегодня, удивляться подобной цене и вовсе не очень умно.
Я к тому что сравнивать цены 2013 и 2024 года неправильно, а то привыкли все что только у нас инфляция бывает.
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14k
..: Атеист :.. 8 минут назад
Ну за понты и за слова "а у меня электротачка!" надо платить.
Пока не изобретут перерабатываемую долгоиграющую батарейку - двс лучший вариант, если чисто из этих двух вариантов смотреть.
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8k
Николай 10 минут назад
Экологичность дорогая функция...
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5k
ПЕТР 21 минуту назад
Эт значит б/у элетромобилей не будет?
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7k
Alex 37 минут назад
Это как барыги первую бесплатную дозу торчкам дают. Так и тут
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30k
BuG 50 минут назад
Струйные принтеры такие - А ну подвинься петушок!
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138k
parallax 55 минут назад
Многие уверены, что владение электромобилем - это дёшево, ...

Нутда, осрбенно в Германии, где эл. энергия стоит в 10 раз дороже чем в России.
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20k
Александр Николаевич Час назад
Напомнил. бренд-кувшин прошлого столетия по соотношению стоимости изделия с последующими расходами по приобретению картриджей. Типа крючок "заманилово&обманулово"
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25k
Анатолий Соколов Час назад
так в новом электромобиле стоимость батареи составляет примерно половину от стоимости авто ... и плюс стоимость работ по замене - вот и выходит "страшная сумма" ...
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