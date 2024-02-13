Владельцы электрических BMW в шоке от стоимости замены аккумулятора

Представленный в 2013 году компакт-хетч BMW i3, существовавший как в гибридном, так и полностью в электрическом исполнении, сняли с конвейера три года назад. За океаном этих машин суммарно продали 45 100, подавляющее большинство до сих пор на ходу и потихоньку начинают требовать новые высоковольтные батареи. Многие уверены, что владение электромобилем - это дёшево, но есть одно большое но.

0 Как свидетельствуют возмущённые отзывы владельцев пожилых i3 в соцсетях, установка свежей АКБ с работой обходится в 33–38 тыс. долларов США (3 - 3,5 миллиона рублей), а одному клиенту дилер насчитал аж 71 тыс. долларов (6,5 миллионов рублей)! Это при том, что на излёте карьеры рекомендованная производителем стоимость новенького BMW i3 варьировалась в пределах 45–52 тыс. долларов в зависимости от исполнения.

0 Неудивительно, что многие хозяева BMW i3 предпочитают решать вопрос иными путями. Считается, что состоящая из восьми модульных ячеек батарея i3 выходит из строя не сразу, а постепенно, что позволяет менять не всю батарею, а лишь выдохшийся модуль, цена которого составляет порядка 3.5 тыс. долларов (320 000 рублей). В BMW этим не занимаются, однако находятся мастерские и специалисты, готовые работать с АКБ поблочно.