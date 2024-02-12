Раритетный 95-летний Rolls-Royce Phantom II превратили в электрокар

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Специалисты по конверсии классических машин в электрокары Electrogenic называют переделку Роллс-Ройса самой смелой и сложной работой в своей практике: на её завершение потребовалось полтора года. Кузов от ателье HJ Mulliner and Co. остался полностью оригинальным, а под длинный капот вместо 7,7-литровой рядной «шестёрки» установили батарею на 93 киловатт-часа в алюминиевом кожухе. За ней между лонжеронами рамы расположен 204-сильный электромотор, связанный с одноступенчатым редуктором.
Удаление ДВС потребовало модернизации системы смазки шасси и тормозного привода. Тормозная система получила новый гидравлический усилитель и теперь работает в связке с системой рекуперации энергии.
В салоне сохранилась историческая отделка с использованием кожи и дерева, при этом изменилось назначение некоторых приборов: например, топливомер стал индикатором уровня заряда батареи. С полным блоком аккумуляторов такой электромобиль способен преодолеть около 240 километров.
В какую сумму обошлась Джейсону Момоа эта конверсия — не сообщается. При этом при желании он сможет вернуть раритетному Роллс-Ройсу ДВС в связке с четырёхступенчатой коробкой передач.
Удаление ДВС потребовало модернизации системы смазки шасси и тормозного привода. Тормозная система получила новый гидравлический усилитель и теперь работает в связке с системой рекуперации энергии.
В салоне сохранилась историческая отделка с использованием кожи и дерева, при этом изменилось назначение некоторых приборов: например, топливомер стал индикатором уровня заряда батареи. С полным блоком аккумуляторов такой электромобиль способен преодолеть около 240 километров.
В какую сумму обошлась Джейсону Момоа эта конверсия — не сообщается. При этом при желании он сможет вернуть раритетному Роллс-Ройсу ДВС в связке с четырёхступенчатой коробкой передач.
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