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Раритетный 95-летний Rolls-Royce Phantom II превратили в электрокар

Раритетный 95-летний Rolls-Royce Phantom II превратили в электрокар

Автор:
12 февраля 2024 15:52
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   рестмод   тюнинг   электромобиль   
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Метки: Rolls Royce   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   рестмод   тюнинг   электромобиль   
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1  комментарий
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перевозчик 42 минуты назад
угандошили историю...
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