Индийцы представили авторикшу-трансформер с выдвижным скутером

Платформу в компании нарекли AMSEP (Advanced Modular Scaleable Electric Platform). В её состав входит задняя ось с 13-киловаттным электромотором, силовая электроника и съёмная батарея, упакованные в грузовой или пассажирский кузов. В переднюю часть интегрируется электроскутер с двигателем на 6 киловатт, чьё заднее колесо устанавливается на специальную платформу.



Утверждается, что в форм-факторе авторикши максимальная скорость ограничена 45 км/ч, тогда как сам по себе скутер может разогнаться до 60 км/ч. Ни запас хода, ни цены или дату начала продаж в Surge Automobiles пока не озвучили.