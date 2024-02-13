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Индийцы представили авторикшу-трансформер с выдвижным скутером

Индийцы представили авторикшу-трансформер с выдвижным скутером

Автор:
13 февраля 2024 12:48
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Индия   авто   автомир   автомобили   машина   мопед   моторикша   мотоцикл   рикша   
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Индийская компания Surge Automobiles, контролирует которую известный производитель мототехники Hero MotoCorp, подготовила интересное транспортное средство. Это трансформер под названием Surge S32, который за несколько минут можно превратить из рикши в мопед.

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Метки: Автовсячина   Индия   авто   автомир   автомобили   машина   мопед   моторикша   мотоцикл   рикша   
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7  комментариев
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24k
hebpat Час назад
прикольная штука, правда много не нагрузишь, мотор не вытянет, а пару ящиков точно потянет
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17k
Совранский 6 минут назад
Вроде неизвестная марка, а в 2022 - выпустила почти 5 млн. мотиков!!!
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187
Рома 9 минут назад
Это уже было в фильме " Доспехи Бога" , только там "Митсубиси" из которого выезжало что-то , типа карта.
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0
Oiar 10 минут назад
Реально хорошая вещь, мне бы на дачу зашло бы идеально)))
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60k
dima423 47 минут назад
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8k
Tamdima 47 минут назад
В переводе на русский, "известный производитель мототехники Hero MotoCorp" - Херо МотоКорп
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