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В этом году в РФ официально появится 10 моделей автомобилей MG

В этом году в РФ официально появится 10 моделей автомобилей MG 

Автор:
12 февраля 2024 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Британия   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   мг   
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В течение этого года на российском рынке появятся 10 моделей британско-китайской марки MG, сообщил официальный представитель бренда в России. С осени прошлого года в РФ доступен седан MG5, на сегодня являющийся единственным в линейке.

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Метки: Автовсячина   Британия   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   мг   
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2  комментария
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Совранский 2 часа назад
Имеются центральный склад запчастей в Москве и два склада на Урале (с) - да, да, конечно)))
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69
dark_ded Час назад
как АМГ , но не АМГ ))
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Добрый Бабайка

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