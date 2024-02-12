В этом году в РФ официально появится 10 моделей автомобилей MG 

Седан MG5 при длине 4601 миллиметр оснащён полуторалитровым атмосферным двигателем мощностью 114 л.с. В течение первого полугодия к нему присоединятся лифтбек бизнес-класса MG6 (4659 миллиметров, 168 л.с.), кроссоверы MG HS (4574 миллиметра, 229 л.с.) и MG ZS (4314 миллиметров, 114 л.с.). Процедура получения ОТТС на них находится в завершающей стадии.



На второе полугодие намечен запуск продаж лифтбека MG7, кроссоверов MG RХ5, MG RХ9 и HS PHEV. Информация о ещё трёх моделях появится позже. Цены и комплектации раскроют ближе к старту машин на рынке.



Марка MG была основана в Великобритании ровно сто лет назад. Сейчас она принадлежит китайскому концерну SAIC. Производство организовано в КНР, за инжиниринг и дизайн отвечает штаб-квартира в Лондоне.



В России дилерская сеть MG насчитывает более 30 центров в 18 городах. Имеются центральный склад запчастей в Москве и два склада на Урале, запланировано открыть ещё пять точек распределения фирменных деталей. Дистрибьютор рассчитывает продавать больше 20 тысяч автомобилей MG в год.