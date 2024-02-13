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"Нам пофиг! Мы отбитые": «Буханка» на скорости пролетела через трещину на Байкале

"Нам пофиг! Мы отбитые": «Буханка» на скорости пролетела через трещину на Байкале

Автор:
13 февраля 2024 09:43
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   байкал   буханка   лед   машина   трещина   
1733
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1

Теперь водителя ищут правоохранители. Но не для того, чтобы выразить слова восхищения.

Как сообщает МЧС, водитель совершил несколько нарушений, которые могли привести к трагедии. Так что теперь любителя экстрима проверят надзорные органы.

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Метки: Видео   авто   байкал   буханка   лед   машина   трещина   
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17  комментариев
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8k
Андрей Час назад
мягенько она приземлилась, красиво.
Но лучше не надо, и так уже засрали Байкал
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4k
vfrcbvec 11 минут назад
Ну полет норм, только вот я бы запретил ездить по льду байкала на тонущем говне из которого может в случае чего вытечь нефтепродукты плюс химия из акб, беречь надо озеро!
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31k
Головасыр коричнештанник 14 минут назад
всегда нравилось выражение: "проверят надзорные органы"
что проверят то?
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46k
Игорь 20 минут назад
Больше газу - меньше ям...
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11k
Алексей 22 минуты назад
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0
Oiar Полчаса назад
Уаз буханка это сила и мощь)))
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8k
tamin Полчаса назад
Интересно, в курсе ли эти товарищи, что услуга достато машину-платная услуга от МЧС.... Плюс штрафы и. Т.д.
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393
Leon Rom tamin 6 минут назад
упорствовать в заблуждении - нехороший симптом;((
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37k
Андрей Иванов 37 минут назад
Километром ниже таких ухарей - на два эшелона
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38k
АнтонПолднев 48 минут назад
А потом этих "отбитых" МЧС на вертолётах и катерах на в/п собирают. ..
И все эти развлечения "отбитых" за бюджетный счёт.
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295
ruslan d Час назад
Хорошо пошла
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58k
zloykoyot Час назад
Ну да, а потом кричат что экологию в стране загубили. И кто же это сделал интересно? Хотя о чём это я, всем известно кто на планете во всём виноват.
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