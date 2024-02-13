"Нам пофиг! Мы отбитые": «Буханка» на скорости пролетела через трещину на Байкале

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Теперь водителя ищут правоохранители. Но не для того, чтобы выразить слова восхищения.
Как сообщает МЧС, водитель совершил несколько нарушений, которые могли привести к трагедии. Так что теперь любителя экстрима проверят надзорные органы.
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Но лучше не надо, и так уже засрали Байкал
что проверят то?
И все эти развлечения "отбитых" за бюджетный счёт.