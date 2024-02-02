Наказание за проезд на красный нужно ужесточать

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В Вологде 1 февраля на Советском проспекте 19-летний водитель Хюндай Акцент проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Фольксваген Пассат. От удара Хюндай отбросило прямо на шедшую по тротуару женщину. Также в ДТП пострадала 20-летняя пассажирка Хюндая. Обе пострадавшие были доставлены в больницу, сообщают в городском отделе Госавтоинспекции.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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