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Наказание за проезд на красный нужно ужесточать

Наказание за проезд на красный нужно ужесточать

Автор:
02 февраля 2024 08:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Вологде 1 февраля на Советском проспекте 19-летний водитель Хюндай Акцент проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Фольксваген Пассат. От удара Хюндай отбросило прямо на шедшую по тротуару женщину. Также в ДТП пострадала 20-летняя пассажирка Хюндая. Обе пострадавшие были доставлены в больницу, сообщают в городском отделе Госавтоинспекции.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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