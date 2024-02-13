Отвлёкся и поплатился за это жизнью

1282
1
1
ДТП произошло в окрестностях Тосно, Ленинградской области. Пишут, что дальнобойщик сбил пешехода (жив, госпитализирован) и через некоторое время об грузовик убился водитель легковушки.
Ссылки по теме:
- Жуткое столкновение Камаза и Туарега
- Лобовое столкновение с грузовком на пункте оплаты проезда
- Куда все летят в такую погоду?
- Взорвалось колесо?
- Пьяный водитель мерседеса убил ребёнка
Новости партнёров
реклама
Именно такие олени делают аварийную остановку на трассе смертельно опасной.