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Отвлёкся и поплатился за это жизнью

Отвлёкся и поплатился за это жизнью

Автор:
13 февраля 2024 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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ДТП произошло в окрестностях Тосно, Ленинградской области. Пишут, что дальнобойщик сбил пешехода (жив, госпитализирован) и через некоторое время об грузовик убился водитель легковушки.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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3  комментария
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29k
Сталкер 37 минут назад
Ну, на легковушке сам виноват. Одним "внимательным" на дороге меньше.
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Александр 49 минут назад
Странный конечно водила что убился. Рег, хоть бы остановился, вдруг ещё помочь можно было
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