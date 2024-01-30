Лобовое столкновение с грузовком на пункте оплаты проезда

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Вчера днём на 46-м километре трассы М1 Беларусь в Одинцовском городском округе большегруз Ман, двигавшийся на большой скорости по встречной полосе, врезался в автомобиль Тойота Камри, выезжавший с пункта оплаты проезда. Водитель японского автомобиля погиб на месте, его пассажир доставлен в больницу с различными травмами.
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Тут явно было что-то тяжелее насвая у "незаменимого специалиста"