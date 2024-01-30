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Лобовое столкновение с грузовком на пункте оплаты проезда

Лобовое столкновение с грузовком на пункте оплаты проезда

Автор:
30 января 2024 09:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   лобовое столкновение   машина   платная дорога   смертельное ДТП   
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Вчера днём на 46-м километре трассы М1 Беларусь в Одинцовском городском округе большегруз Ман, двигавшийся на большой скорости по встречной полосе, врезался в автомобиль Тойота Камри, выезжавший с пункта оплаты проезда. Водитель японского автомобиля погиб на месте, его пассажир доставлен в больницу с различными травмами.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   лобовое столкновение   машина   платная дорога   смертельное ДТП   
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13  комментариев
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11k
Linuksoid Час назад
Камри с номерами 777 явно не работяги. Водителю грузовика медаль за убийство вора.
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744
Denis Rogut 13 минут назад
ЖЕСТЬ, плюс одна фобия в копилку.((
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3k
Владимир 47 минут назад
Буквально секунды не хватило камри разъехаться
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8k
Андрей Час назад
Жесть.
Тут явно было что-то тяжелее насвая у "незаменимого специалиста"
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331
Андрей Федоров Час назад
Рассказали бы как грузовик оказался на встречке. Он разделительный барьер перепрыгнул чтоль?
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7k
V2.Smirnov Час назад
Но как?! Пункт оплаты - это же автострада, разделительные барьеры между потоками. Как он на встречку попал?
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14k
кот базилий Час назад
Обдолбан напрочь?
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3k
Илья 2 часа назад
Вот так из за какого та урода человек погиб. Так понимаю водитель вообще невменяемый был. За такое наказание должно быть от 20 лет
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