Без шанцев на выживание

1443
2
1
13 января в 11:10 на федеральной автодороге Иртыш 23-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2111 при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречной Сканией с полуприцепом. За рулем грузовика был водитель 1994 года рождения. Водитель автомобиля ВАЗ скончался от полученных травм.
Ссылки по теме:
- Авария дня. Занос ценою в 4 жизни
- Был человек и не стало
- Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами
- Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон
- Момент жуткого ДТП на МКАДе
Новости партнёров
реклама