Без шанцев на выживание

13 января в 11:10 на федеральной автодороге Иртыш 23-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2111 при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречной Сканией с полуприцепом. За рулем грузовика был водитель 1994 года рождения. Водитель автомобиля ВАЗ скончался от полученных травм.

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13 января в 11:10 на федеральной автодороге Иртыш 23-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2111 при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречной Сканией с полуприцепом. За рулем грузовика был водитель 1994 года рождения. Водитель автомобиля ВАЗ скончался от полученных травм. 2024-01-22T10:30:07+03:00 Пропустить