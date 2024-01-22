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Без шанцев на выживание

Без шанцев на выживание

Автор:
22 января 2024 10:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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13 января в 11:10 на федеральной автодороге Иртыш 23-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2111 при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречной Сканией с полуприцепом. За рулем грузовика был водитель 1994 года рождения. Водитель автомобиля ВАЗ скончался от полученных травм.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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7  комментариев
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28k
Lehoia Час назад
Без шанЦев? Господи, кто ты, воин?
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Элек Мек 3 минуты назад
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Alexbux1 14 минут назад
Да да, без шанЦев, без транцев, и кранцев, и без штанцев.
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livaneth 36 минут назад
Конструктор. Лонжероны и пол распилили и не смогли нормально проварить, когда соединяли.
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Андрей Ма-С Час назад
не зря говорят " не торопись, а то успеешь"
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