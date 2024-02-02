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Куда все летят в такую погоду?

Куда все летят в такую погоду?

Автор:
02 февраля 2024 08:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   смертельное ДТП   
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Массовое ДТП произошло днём 30 января на 1002 километре трассы М-7 в Елабужском районе Татарстана. Столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. В результате происшествия погибла пассажирка автомобиля Мазда. По версии ГИБДД, водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего столкнулся с автомобилем ГАЗ. Еще один пассажир «Мазды» был доставлен в больницу.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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638
Dsident 2 часа назад
Регик тоже молодец, самое место и время в жопу заглядывать, привычка, видать, такая.
Вот поэтому я и стараюсь держаться подальше ото всех на дороге, вот так на ровном месте и прилетит, откуда не ждали
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15k
Ivan 17 минут назад
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62k
Олег Полчаса назад
я за рулем сравнительно недавно, всего 35 лет ABCD. Зачет так лететь и почему не держится дистанция?
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11k
Billi_Bons 52 минуты назад
Зима? Плохая видимость? Скользко? Правильно - дави на газ!!!
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7k
Бу Час назад
идиоты
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11k
hairov 2 часа назад
А зачем номера закрывают?! Чтоб потом машину восстановить и продать как не битую?
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12k
Андрей Ма-С 2 часа назад
все успели....
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