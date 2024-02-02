Куда все летят в такую погоду?

Массовое ДТП произошло днём 30 января на 1002 километре трассы М-7 в Елабужском районе Татарстана. Столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. В результате происшествия погибла пассажирка автомобиля Мазда. По версии ГИБДД, водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего столкнулся с автомобилем ГАЗ. Еще один пассажир «Мазды» был доставлен в больницу.

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Массовое ДТП произошло днём 30 января на 1002 километре трассы М-7 в Елабужском районе Татарстана. Столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. В результате происшествия погибла пассажирка автомобиля Мазда. По версии ГИБДД, водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего столкнулся с автомобилем ГАЗ. Еще один пассажир «Мазды» был доставлен в больницу. 2024-02-02T08:38:21+03:00 Пропустить

Массовое ДТП произошло днём 30 января на 1002 километре трассы М-7 в Елабужском районе Татарстана. Столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. В результате происшествия погибла пассажирка автомобиля Мазда. По версии ГИБДД, водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего столкнулся с автомобилем ГАЗ. Еще один пассажир «Мазды» был доставлен в больницу. 2024-02-02T08:38:21+03:00 Пропустить

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