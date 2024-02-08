Верховный суд разъяснил нюансы по возврату прав после лишения

1908
1
Верховный суд вынес решение в отношении водителя, который не вернул права после истечения срока их лишения, но при этом вернулся за руль. Такое нарушение приравнивается к управлению машиной, когда водительское удостоверение отсутствует в принципе, а не, к примеру, забыто дома.
Один из автомобилистов честно отходил пешком весь назначенный ему судом срок лишения прав. Однако после его истечения документ решил не возвращать. Дело в том, что это требует выполнения ряда условий: получения медсправки, сдачи теоретического экзамена, отсутствия долгов по штрафам.
Водитель полагал, что право управления машиной после истечения срока лишения возвращается к нему автоматически. А отсутствие документа эквивалентно тому, что он банально забыл его дома. Это подразумевает штраф в размере 500 рублей или предупреждение по статье КоАП 12.3.2.
Дело дошло до Верховного суда. Он разъяснил, что такая мера ответственности наступает только через год после того, как срок лишения закончился. А вот в течение первого года считается, что прав у водителя нет в принципе. За это штрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей по статье КоАП 12.7.1.
Водитель полагал, что право управления машиной после истечения срока лишения возвращается к нему автоматически. А отсутствие документа эквивалентно тому, что он банально забыл его дома. Это подразумевает штраф в размере 500 рублей или предупреждение по статье КоАП 12.3.2.
Дело дошло до Верховного суда. Он разъяснил, что такая мера ответственности наступает только через год после того, как срок лишения закончился. А вот в течение первого года считается, что прав у водителя нет в принципе. За это штрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей по статье КоАП 12.7.1.
Источник:
Ссылки по теме:
- Если нет фотографии в постановлении, то штраф оплачивать не надо
- В Москве пешеходов-нарушителей будут показывать на экране позора
- Штрафов меньше не станет. В Госдуме отклонили законопроект о запрете частных камер
- ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники
- Минтранс РФ определил, кто будет нести ответственность в авариях с беспилотными автомобилями
Новости партнёров
реклама
Что-то не помню такого случая, чтоб гайцы не штраф выписали, а погрозили пальчиком!
А я больше тридцати лет за рулём.
ВУ аннулируется по решению суда с момента вынесения судебного решения и ездить с ним не получится, ибо в базе это указано.
А срок лишения начинает исчисляться со дня передачи аннулированного ВУ в ГИБДД. Никакая "хитрость" не проканает.
Налицо либо халатность, либо преступный сговор.
Либо тупость "лишенца", который пытался схитрожопить.
И Верховный суд тут не нужен.
Вся процедура ясна и не допускает двусмысленности.