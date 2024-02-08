Верховный суд разъяснил нюансы по возврату прав после лишения

Один из автомобилистов честно отходил пешком весь назначенный ему судом срок лишения прав. Однако после его истечения документ решил не возвращать. Дело в том, что это требует выполнения ряда условий: получения медсправки, сдачи теоретического экзамена, отсутствия долгов по штрафам.



Водитель полагал, что право управления машиной после истечения срока лишения возвращается к нему автоматически. А отсутствие документа эквивалентно тому, что он банально забыл его дома. Это подразумевает штраф в размере 500 рублей или предупреждение по статье КоАП 12.3.2.



Дело дошло до Верховного суда. Он разъяснил, что такая мера ответственности наступает только через год после того, как срок лишения закончился. А вот в течение первого года считается, что прав у водителя нет в принципе. За это штрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей по статье КоАП 12.7.1.