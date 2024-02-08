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Верховный суд разъяснил нюансы по возврату прав после лишения

Верховный суд разъяснил нюансы по возврату прав после лишения

Автор:
08 февраля 2024 17:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Верховный Суд   Суд   авто   автомир   автомобили   закон   лишение прав   машина   права   
1908
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Верховный суд вынес решение в отношении водителя, который не вернул права после истечения срока их лишения, но при этом вернулся за руль. Такое нарушение приравнивается к управлению машиной, когда водительское удостоверение отсутствует в принципе, а не, к примеру, забыто дома.

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Метки: Автовсячина   Верховный Суд   Суд   авто   автомир   автомобили   закон   лишение прав   машина   права   
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11  комментариев
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7k
klop 7 часов назад
Кто что-нибудь понял?
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HUBLOT 2 часа назад
Чушь какая-то написана. Срок лишения прав начинается после сдачи удостоверения в полицию. У лишенцев не должно быть на руках удостоверений.
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13k
Сергей 2 часа назад
Интересно, где граница между штрафом и предупреждением?
Что-то не помню такого случая, чтоб гайцы не штраф выписали, а погрозили пальчиком!
А я больше тридцати лет за рулём.
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152
aleksey090 4 часа назад
Не буду врать, но раньше срок действия исчислялся со дня сдачи прав после вступления в законную силу. Т.е. лишили прав на 1,5 года, а решил сдать через год. Вот с момента сдачи и начинался срок 1,5 года
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