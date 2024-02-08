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За отказ водителя остановиться по требованию инспектора хотят многократно увеличить штраф

За отказ водителя остановиться по требованию инспектора хотят многократно увеличить штраф

Автор:
08 февраля 2024 14:53
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   Госдума   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о повышении штрафов за отказ водителя остановиться по требованию инспектора ДПС. По мнению депутатов, размер существующих штрафов несоизмерим с общественной опасностью совершаемых деяний.
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Метки: Автовсячина   ГИБДД   Госдума   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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6  комментариев
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3k
Вовака 52 минуты назад
Да главные гайцы и крышуют перегруз, основной их доход, толку не будет.
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61
Александр 4 минуты назад
это типа авто проехало, ДПС опомнился от чего то там махнул палкой когда ты давно уже за горами, за лесами и тебе на гос услугах приходит уведомление что ты не остановился по требованию?
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17k
Совранский 13 минут назад
просто вырастут расценки!
Сейчас, чтобы не кормить платон/весконтроль, понимая маршрут своих машин - идут и договариваются со "старшим". И гоняют себе - пока стройка не закончится. Теперь всё тоже самое - только дороже
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58k
Мойша 54 минуты назад
Я таки не понял, а что, распоряжение об остановке транспорта ТОЛЬКО на стационарных постах отменено?
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15k
Ничоси 56 минут назад
Вроде разговор за коммерческий транспорт? Или для всех?
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