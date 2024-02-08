За отказ водителя остановиться по требованию инспектора хотят многократно увеличить штраф

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Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о повышении штрафов за отказ водителя остановиться по требованию инспектора ДПС. По мнению депутатов, размер существующих штрафов несоизмерим с общественной опасностью совершаемых деяний.
В настоящее время размер штрафа составляет от 500 до 800 рублей. Предлагается установить новую штрафную вилку от 7000 до 10 000 рублей, а при повторных нарушениях — лишение прав на 6 месяцев. Также статья 12.25 КоАП распространяется на требования об остановке со стороны сотрудников таможни и Ространснадзора.
Ужесточение связано с тем, что водители грузовиков часто игнорируют требования контролирующих органов об остановке, предпочитая заплатить штраф за неостановку вместо уплаты штрафа за перегруз.
Законопроект также предлагает штрафовать водителей и собственников автомобилей за отказ проходить весовой и габаритный контроль. Штраф для водителя составит 10 000 рублей с лишением прав на 6 месяцев, а для собственника — 100 000 рублей. За нарушение правил движения в зоне автоматического и весового контроля при условии превышения допустимой нагрузки или габаритов собственника автомобиля предлагается штрафоватьна 400 000 рублей.
Депутаты утверждают, что законопроект способствует повышению безопасности дорожного движения и сохранности автодорог, а также соответствует федеральному проекту «Безопасные дороги».
Ужесточение связано с тем, что водители грузовиков часто игнорируют требования контролирующих органов об остановке, предпочитая заплатить штраф за неостановку вместо уплаты штрафа за перегруз.
Законопроект также предлагает штрафовать водителей и собственников автомобилей за отказ проходить весовой и габаритный контроль. Штраф для водителя составит 10 000 рублей с лишением прав на 6 месяцев, а для собственника — 100 000 рублей. За нарушение правил движения в зоне автоматического и весового контроля при условии превышения допустимой нагрузки или габаритов собственника автомобиля предлагается штрафоватьна 400 000 рублей.
Депутаты утверждают, что законопроект способствует повышению безопасности дорожного движения и сохранности автодорог, а также соответствует федеральному проекту «Безопасные дороги».
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Сейчас, чтобы не кормить платон/весконтроль, понимая маршрут своих машин - идут и договариваются со "старшим". И гоняют себе - пока стройка не закончится. Теперь всё тоже самое - только дороже