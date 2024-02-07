FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12470 постов • 849 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Редкий американский суперкар Callaway C12 1999 года выставили на аукцион

Редкий американский суперкар Callaway C12 1999 года выставили на аукцион

Автор:
07 февраля 2024 15:26
Сообщество : Автомир
Метки: Callaway   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
1048
24
Один из 19 собранных суперкаров Callaway C12 появился на онлайн-аукционе Bring a Trailer. За четыре дня до конца торгов за него дают 72 тысячи долларов или 6,5 миллионов рублей. Немного с учётом редкости модели и наличия на потолке автографа гонщика Дэйла Эрнхардта-младшего, двукратного чемпиона NASCAR и дважды выигравшего Daytona 500.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Callaway   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23601



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Перешел красные линии". Америке не нравится визит Такера Карлсона в Москву
"Перешел красные линии". Америке не нравится визит Такера Карлсона в Москву
Деревенский пост, который вызовет наибольшую ярость у... деревенских
Деревенский пост, который вызовет наибольшую ярость у... деревенских
Набирающие популярность в сообществах
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
Диафильм 1960 года – как СССР будет жить в 2017 году
Диафильм 1960 года – как СССР будет жить в 2017 году
Бабули, не ходите в лес одни гулять
Бабули, не ходите в лес одни гулять
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#Прикол#собака#ДТП#США#фильм#Россия#новости
#животные#автомир#люди#интересное#история#авто аварии#кино#забавно#Китай#Япония
#машина#в мире#факты#интересно#аварии#Автовсячина#Разное#позитив#креатив#дети
Бабули, не ходите в лес одни гулять Бабули, не ходите в лес одни гулять Tesla отзывает практически все проданные в США электромобили Tesla отзывает практически все проданные в США электромобили Volkswagen запрещает продавать в Германии свои же машины из Китая и требует их уничтожить Volkswagen запрещает продавать в Германии свои же машины из Китая и требует их уничтожить В Китае начались продажи электромобиля за 766 тысяч рублей В Китае начались продажи электромобиля за 766 тысяч рублей Hyundai, Peugeot и Citroen "возвращаются" в Россию Hyundai, Peugeot и Citroen "возвращаются" в Россию Один из первых серийных Porsche оценили в 3,5 миллиона долларов Один из первых серийных Porsche оценили в 3,5 миллиона долларов

На что жалуетесь?

Вернуться