Редкий американский суперкар Callaway C12 1999 года выставили на аукцион

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Один из 19 собранных суперкаров Callaway C12 появился на онлайн-аукционе Bring a Trailer. За четыре дня до конца торгов за него дают 72 тысячи долларов или 6,5 миллионов рублей. Немного с учётом редкости модели и наличия на потолке автографа гонщика Дэйла Эрнхардта-младшего, двукратного чемпиона NASCAR и дважды выигравшего Daytona 500.
В основе американского суперкара Callaway C12 лежит серийный Chevrolet Corvette. Этот экземпляр с порядковым номером 18 оснащён «восьмёркой» объёмом 6,2 литра мощностью 482 л.с. Через 6-ступенчатую «механику» тяга направляется на задние колёса. Максимальная скорость — 309 км/ч.
Суперкар оснащён гидроусилителем руля переменной производительности, дисковыми вентилируемыми тормозами «по кругу», которые скрываются за колёсами размерности 295/30 R19. Панель крыши снимается, превращая купе в хорошую погоду в таргу. Из опций комфорта есть двухзонный климат-контроль, электропакет и аудиосистема с головным устройством Kenwood и динамиками Bose.
От исходного Корвета на кузове остались дверные ручки, стёкла и форма передних дверей. Кузов оригинальный, из углепластика и кевлара. А, например, задние фонари взяты от скромного европейского купе Opel Tigra. Родной интерьер Chevrolet на Callaway облагорожен: простенький пластик почти везде обтянут натуральной кожей.
За 25 лет машина проехала чуть больше 40 тысяч километров. Полтора года назад на ней заменили амортизаторы и отремонтировали генератор. Сейчас автомобиль находится в отличном, полностью готовом к эксплуатации состоянии.
Суперкар оснащён гидроусилителем руля переменной производительности, дисковыми вентилируемыми тормозами «по кругу», которые скрываются за колёсами размерности 295/30 R19. Панель крыши снимается, превращая купе в хорошую погоду в таргу. Из опций комфорта есть двухзонный климат-контроль, электропакет и аудиосистема с головным устройством Kenwood и динамиками Bose.
От исходного Корвета на кузове остались дверные ручки, стёкла и форма передних дверей. Кузов оригинальный, из углепластика и кевлара. А, например, задние фонари взяты от скромного европейского купе Opel Tigra. Родной интерьер Chevrolet на Callaway облагорожен: простенький пластик почти везде обтянут натуральной кожей.
За 25 лет машина проехала чуть больше 40 тысяч километров. Полтора года назад на ней заменили амортизаторы и отремонтировали генератор. Сейчас автомобиль находится в отличном, полностью готовом к эксплуатации состоянии.
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