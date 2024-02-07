Редкий американский суперкар Callaway C12 1999 года выставили на аукцион

В основе американского суперкара Callaway C12 лежит серийный Chevrolet Corvette. Этот экземпляр с порядковым номером 18 оснащён «восьмёркой» объёмом 6,2 литра мощностью 482 л.с. Через 6-ступенчатую «механику» тяга направляется на задние колёса. Максимальная скорость — 309 км/ч.



Суперкар оснащён гидроусилителем руля переменной производительности, дисковыми вентилируемыми тормозами «по кругу», которые скрываются за колёсами размерности 295/30 R19. Панель крыши снимается, превращая купе в хорошую погоду в таргу. Из опций комфорта есть двухзонный климат-контроль, электропакет и аудиосистема с головным устройством Kenwood и динамиками Bose.



От исходного Корвета на кузове остались дверные ручки, стёкла и форма передних дверей. Кузов оригинальный, из углепластика и кевлара. А, например, задние фонари взяты от скромного европейского купе Opel Tigra. Родной интерьер Chevrolet на Callaway облагорожен: простенький пластик почти везде обтянут натуральной кожей.

За 25 лет машина проехала чуть больше 40 тысяч километров. Полтора года назад на ней заменили амортизаторы и отремонтировали генератор. Сейчас автомобиль находится в отличном, полностью готовом к эксплуатации состоянии.