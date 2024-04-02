Porsche 911 Carrera RS 1972 года почти без пробега оценили в 1 000 000 долларов

Автомобиль в оливковом цвете выставлен на продажу дилерским центром Porsche в Сан-Франциско и привлекает внимание не только своей стоимостью, но и мизерным пробегом. За пятьдесят с лишним лет с момента выпуска на одометре значится лишь 6041 миля, или чуть более 9.7 тысячи километров.



Примечательно, что история автомобиля в тексте объявления не раскрывается, но установленный на машине номерной знак говорит о её регистрации на территории Великобритании, а из записей в официальном реестре Porsche следует, что изначально 911-й предназначался для рынка Италии и впервые встал на учёт в начале 1973-го, а его восхитительное состояние и сохранность — это заслуга не только владельцев, но и реставраторов.



В движение Carrera RS 2.7 приводится 2.7-литровым 6-цилиндровым оппозитным мотором с воздушным охлаждением. Заявленная заводом отдача агрегата составляет 210 сил и 255 Нм крутящего момента, которые передаются на задние колёса через механическую коробку.



Литеры RS в названии модели расшифровываются как Rennsport и означают, что автомобиль является частью так называемой омологационной серии, необходимой для допуска авто к гонкам в определённом классе. Спорткар отличался от стандартных 991-х той поры не только более мощным мотором, но и облегчённым кузовом (1075 кг для модификации Touring), перенастроенной подвеской, увеличенными тормозными механизмами, широкими покрышками, обутыми на диски Fuchs, и культовым спойлером на крышке моторного отсека. Суммарный тираж таких Carrera RS 2.7 составляет менее 1.6 тысячи экземпляров.