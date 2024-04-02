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Porsche 911 Carrera RS 1972 года почти без пробега оценили в 1 000 000 долларов

Porsche 911 Carrera RS 1972 года почти без пробега оценили в 1 000 000 долларов

Автор:
02 апреля 2024 16:48
Сообщество : Автомир
Метки: 911 Carrera   Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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Особые версии спорткаров Porsche частенько уходят за приличные суммы на различных аукционах, и особенно это справедливо в случае с моделью 911 Carrera RS 1970-х годов. Такие двухдверки имеют статус культовых, а высокие цены на них достигаются не только на торгах, но и мелькают на ценниках у дилеров классических автомобилей. Яркий пример — Porsche 911 Carrera RS 2.7, выпущенный в 1972-м. Просят за него почти миллион долларов или 91 920 378 рублей по текущему курсу.
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Метки: 911 Carrera   Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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Добрый Бабайка
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