Mercedes-Benz 600 Pullman, которым владел Джон Ленон выставили на продажу

Mercedes-Benz выпустила 304 экземпляра 600 Pullman с четырёхдверным кузовом, и только 39 из них получили правый руль. Выставленный на продажу экземпляр был собран в 1970 году с учётом ряда особых пожеланий заказчика, который включал, к примеру, развитый набор музыкального оборудования. Салон Pullman отделан чёрной кожей, велюром и полированным деревом, под капотом — 6,3-литровый двигатель на 250 сил.



Джон Леннон избавился от автомобиля в 1974 году после распада The Beatles и переезда в США. Вторым владельцем лимузина стал ещё один участник знаменитой ливерпульской четвёрки Джордж Харрисон, но пользовался он седаном чуть больше года. Харрисон продал Pullman певице Мэри Уилсон, которая вместе с Дайаной Росс известна как основательница группы The Supremes.



Через некоторое время автомобиль оказался во владении компании Mercedes-Benz, которая обеспечила его полную реставрацию и использовала в промоматериалах, но в 2007 году передала частному коллекционеру. Судя по всему, он и выставил раритет на продажу.