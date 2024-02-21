Mercedes-Benz 600 Pullman, которым владел Джон Ленон выставили на продажу

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Британская компания Tom Hartley Jr выставила на продажу Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 года. Автомобиль называют одним из самых примечательных экземпляров этой и без того редкой модели: дело в том, что в разное время им владели сразу несколько знаменитых музыкантов, а построили седан по заказу Джона Леннона из The Beatles. Стоимость лимузина, находящегося в прекрасном состоянии, продавец раскроет только по запросу заинтересованного покупателя.
Mercedes-Benz выпустила 304 экземпляра 600 Pullman с четырёхдверным кузовом, и только 39 из них получили правый руль. Выставленный на продажу экземпляр был собран в 1970 году с учётом ряда особых пожеланий заказчика, который включал, к примеру, развитый набор музыкального оборудования. Салон Pullman отделан чёрной кожей, велюром и полированным деревом, под капотом — 6,3-литровый двигатель на 250 сил.
Джон Леннон избавился от автомобиля в 1974 году после распада The Beatles и переезда в США. Вторым владельцем лимузина стал ещё один участник знаменитой ливерпульской четвёрки Джордж Харрисон, но пользовался он седаном чуть больше года. Харрисон продал Pullman певице Мэри Уилсон, которая вместе с Дайаной Росс известна как основательница группы The Supremes.
Через некоторое время автомобиль оказался во владении компании Mercedes-Benz, которая обеспечила его полную реставрацию и использовала в промоматериалах, но в 2007 году передала частному коллекционеру. Судя по всему, он и выставил раритет на продажу.
Джон Леннон избавился от автомобиля в 1974 году после распада The Beatles и переезда в США. Вторым владельцем лимузина стал ещё один участник знаменитой ливерпульской четвёрки Джордж Харрисон, но пользовался он седаном чуть больше года. Харрисон продал Pullman певице Мэри Уилсон, которая вместе с Дайаной Росс известна как основательница группы The Supremes.
Через некоторое время автомобиль оказался во владении компании Mercedes-Benz, которая обеспечила его полную реставрацию и использовала в промоматериалах, но в 2007 году передала частному коллекционеру. Судя по всему, он и выставил раритет на продажу.
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