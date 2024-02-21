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Mercedes-Benz 600 Pullman, которым владел Джон Ленон выставили на продажу

Mercedes-Benz 600 Pullman, которым владел Джон Ленон выставили на продажу

Автор:
21 февраля 2024 15:33
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   Джон Ленон   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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Британская компания Tom Hartley Jr выставила на продажу Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 года. Автомобиль называют одним из самых примечательных экземпляров этой и без того редкой модели: дело в том, что в разное время им владели сразу несколько знаменитых музыкантов, а построили седан по заказу Джона Леннона из The Beatles. Стоимость лимузина, находящегося в прекрасном состоянии, продавец раскроет только по запросу заинтересованного покупателя.
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Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   Джон Ленон   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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2  комментария
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Lexx Полчаса назад
Если он такой редкий, наверное и запчастей хрен найдёшь. Или за космическую цену.
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Добрый Бабайка

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