Единственный существующий экземпляр Ford Thunderbird Italien выставят на аукцион

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Экспериментальная модель Ford Thunderbird Italien 1963 года по прихоти наследника Генри Форда стала симбиозом американского и итальянского дизайнерских стилей.
К началу шестидесятых задуманный как ответ «Корвету» фордовский «Буревестник», он же Thunderbird, отъелся как спортсмен на пенсии, став одним из основоположников премиального сегмента personal luxury cars. В 1961 году третье поколение модели, следуя примеру флагманского Lincoln Continental, перезагрузилось в кардинально ином образе, избавившись от тонны наносного декора.
Широкая и приземистая машина изящного вида пользовалась уверенным спросом — лишь только в дебютном году их в Штатах продали 73 тысячи. T-Bird можно было приобрести как в открытом виде Convertible, так и закрытом хардтоп-исполнении с жёсткой крышей, допускавшей виниловое покрытие под кожу в варианте Landau. Для кабриолета предлагалась опция Sports Roadster, предусматривавшая, помимо оспицованных колёс, ещё и специальный фиберглассовый кожух для заднего ряда сидений, который, будучи установленным, действительно превращал машину в некое подобие родстера.
Кстати, те, кто видел кинобоевик «Большие разборки в маленьком Токио», наверняка отметили трюк с «Тандербердом» как раз того поколения. Его 6.4-литровый V8 развивал в различных вариантах от 300 до 340 л. с., приёмистость была достойной, поэтому прыжок через длинный кузов с людьми внутри требовалось точно рассчитать:
Также в единственном экземпляре на базе стандартного хардтопа 1962 года была изготовлена особая модификация Thunderbird Italien ради участия в передвижной фордовской автовыставке Custom Car Caravan, кочевавшей по Штатам и демонстрировавшей зрителям не оторванные от реальности концепты, как джиэмовская Motorama 50-х, а более практичные и востребованные возможности тюнинга серийной продукции.
Как видно из названия, машина была обработана в итальянском стиле с некоторой оглядкой на Ferrari. Ведь в те годы Генри Форд II неровно дышал к итальянскому автопрому, а задавак из Ferrari и вовсе хотел проучить в Ле-Мане, что у него в итоге с успехом и получилось.
Работами над шоукаром занимались в партнёрской компании Dearborn Steel Tubing (DST) под руководством опытного дизайнера Винса Гарднера, ранее плодотворно трудившегося над легковыми Studebaker. Следуя пожеланиям заказчика, Гарднер сформировал покатую линию крыши в стиле фастбэк, порекомендовал поставить на донора передние крылья и двери от Thunderbird 1963 года, изменив колёсные вырезы сзади и т. д., так что суммарно набралось порядка 80 нестандартных деталей, включая новую радиаторную решётку. Салон сверху донизу был щедро обит кожей вишнёвого цвета, того же, что и сам автомобиль.
После окончания промотуров 1963–1964 гг. Italien планировалось уничтожить. Тем не менее шоукару повезло: он был выкуплен DST, а позже продан актёру вестернов Дейлу Робертсону. Тот уступил машину своему садовнику, и далее процесс покатился по нарастающей. Чехарда со сменой хозяев и перекраской в какой-то момент в синий цвет завершилась лишь в 2008 году, когда автомобиль упокоился в одной из частных коллекций, после того как предыдущий владелец полностью отреставрировал его, вернув оригинальную окраску кузова.
Теперешняя стоимость Thunderbird Italien выяснится на мартовских торгах RM Sotheby’s в Майами. Расчётная цена составляет 400–600 тысяч долларов США, что делает эту машину одним из самых дорогих «тандербердов».
Как видно из названия, машина была обработана в итальянском стиле с некоторой оглядкой на Ferrari. Ведь в те годы Генри Форд II неровно дышал к итальянскому автопрому, а задавак из Ferrari и вовсе хотел проучить в Ле-Мане, что у него в итоге с успехом и получилось.
Работами над шоукаром занимались в партнёрской компании Dearborn Steel Tubing (DST) под руководством опытного дизайнера Винса Гарднера, ранее плодотворно трудившегося над легковыми Studebaker. Следуя пожеланиям заказчика, Гарднер сформировал покатую линию крыши в стиле фастбэк, порекомендовал поставить на донора передние крылья и двери от Thunderbird 1963 года, изменив колёсные вырезы сзади и т. д., так что суммарно набралось порядка 80 нестандартных деталей, включая новую радиаторную решётку. Салон сверху донизу был щедро обит кожей вишнёвого цвета, того же, что и сам автомобиль.
После окончания промотуров 1963–1964 гг. Italien планировалось уничтожить. Тем не менее шоукару повезло: он был выкуплен DST, а позже продан актёру вестернов Дейлу Робертсону. Тот уступил машину своему садовнику, и далее процесс покатился по нарастающей. Чехарда со сменой хозяев и перекраской в какой-то момент в синий цвет завершилась лишь в 2008 году, когда автомобиль упокоился в одной из частных коллекций, после того как предыдущий владелец полностью отреставрировал его, вернув оригинальную окраску кузова.
Теперешняя стоимость Thunderbird Italien выяснится на мартовских торгах RM Sotheby’s в Майами. Расчётная цена составляет 400–600 тысяч долларов США, что делает эту машину одним из самых дорогих «тандербердов».
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