Единственный существующий экземпляр Ford Thunderbird Italien выставят на аукцион

Также в единственном экземпляре на базе стандартного хардтопа 1962 года была изготовлена особая модификация Thunderbird Italien ради участия в передвижной фордовской автовыставке Custom Car Caravan, кочевавшей по Штатам и демонстрировавшей зрителям не оторванные от реальности концепты, как джиэмовская Motorama 50-х, а более практичные и востребованные возможности тюнинга серийной продукции. Как видно из названия, машина была обработана в итальянском стиле с некоторой оглядкой на Ferrari. Ведь в те годы Генри Форд II неровно дышал к итальянскому автопрому, а задавак из Ferrari и вовсе хотел проучить в Ле-Мане, что у него в итоге с успехом и получилось. Работами над шоукаром занимались в партнёрской компании Dearborn Steel Tubing (DST) под руководством опытного дизайнера Винса Гарднера, ранее плодотворно трудившегося над легковыми Studebaker. Следуя пожеланиям заказчика, Гарднер сформировал покатую линию крыши в стиле фастбэк, порекомендовал поставить на донора передние крылья и двери от Thunderbird 1963 года, изменив колёсные вырезы сзади и т. д., так что суммарно набралось порядка 80 нестандартных деталей, включая новую радиаторную решётку. Салон сверху донизу был щедро обит кожей вишнёвого цвета, того же, что и сам автомобиль. После окончания промотуров 1963–1964 гг. Italien планировалось уничтожить. Тем не менее шоукару повезло: он был выкуплен DST, а позже продан актёру вестернов Дейлу Робертсону. Тот уступил машину своему садовнику, и далее процесс покатился по нарастающей. Чехарда со сменой хозяев и перекраской в какой-то момент в синий цвет завершилась лишь в 2008 году, когда автомобиль упокоился в одной из частных коллекций, после того как предыдущий владелец полностью отреставрировал его, вернув оригинальную окраску кузова. Теперешняя стоимость Thunderbird Italien выяснится на мартовских торгах RM Sotheby’s в Майами. Расчётная цена составляет 400–600 тысяч долларов США, что делает эту машину одним из самых дорогих «тандербердов».

2024-02-20T18:30:20+03:00