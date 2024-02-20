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Единственный существующий экземпляр Ford Thunderbird Italien выставят на аукцион

Единственный существующий экземпляр Ford Thunderbird Italien выставят на аукцион

Автор:
20 февраля 2024 18:30
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   классика   машина   раритет   
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Экспериментальная модель Ford Thunderbird Italien 1963 года по прихоти наследника Генри Форда стала симбиозом американского и итальянского дизайнерских стилей.

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Метки: Ford   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   классика   машина   раритет   
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22k
kσρβγς 14 минут назад
Красивое...
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5k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
А зачем они перекрашивают единственный экземпляр автомобиля так часто?
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Добрый Бабайка

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