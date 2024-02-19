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Самый дорогой в мире номерной знак за 15 миллионов $ повесили на Rolls-Royce Cullinan

Самый дорогой в мире номерной знак за 15 миллионов $ повесили на Rolls-Royce Cullinan

Автор:
19 февраля 2024 13:25
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Автовсячина   Аукцион   Дубаи   авто   автомир   автомобили   машина   номер   самый дорогой   
2227
6
Ушедший с аукциона в Дубае весной 2023 года за ошеломляющие 55 млн дирхамов (почти 15 млн долларов или почти 1,4 миллиарда рублей ) пожелавшему остаться инкогнито участнику торгов регистрационный номерной знак «P 7» только сейчас обрёл своего носителя. Им оказался тюнингованный Rolls-Royce Cullinan от ателье Mansory, в котором из карбона сделаны капот, радиаторная решётка, бамперы и дверные пороги.
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Метки: Rolls Royce   Автовсячина   Аукцион   Дубаи   авто   автомир   автомобили   машина   номер   самый дорогой   
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16  комментариев
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437
Посейдон 5 часов назад
Будь у меня такие деньги сам не знаю какие глупости бы творил, просто потому что могу себе это позволить.
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8k
perekrestok 4 часа назад
У низ там в Эмиратах свои заморочки. Выпендриться среди миллиардеров очень сложно - почти все у всех есть. Так что ищут всякие мелочи чтобы было "только у меня". однозначный номер там очень круто.
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30k
AzuveR 4 часа назад
Если бабло валится из жо.. ушей ,почему бы и нет.
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4k
просто Дмитрий 4 часа назад
Простите за неосведомленность. А чем так "знаменит Номер Р-7"
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406
Murych 4 часа назад
Ну, а хули нам!
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7k
перевозчик 5 часов назад
наверное ролс дешевле обошелся..
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1k
roman-delisov 5 часов назад
Потрясающая...безвкусица.
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504
Денис Веселов 5 часов назад
За 100 долларов можно любой номер сделать)))))
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18k
тов.Suhov 6 часов назад
Им оказался Rolls-Royce Cullinan от ателье Mansory: из этого лёгкого и прочного синтетического материала сделаны капот, радиаторная решётка, бамперы и дверные пороги.

По-моему, в предложении есть какая-то недосказанность.
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119
ruslan d 6 часов назад
отличная покупка
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4k
Александр 6 часов назад
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34k
Ego sum qui sum 6 часов назад
пафос на колесиках
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