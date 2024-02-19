Самый дорогой в мире номерной знак за 15 миллионов $ повесили на Rolls-Royce Cullinan

2227
6
Ушедший с аукциона в Дубае весной 2023 года за ошеломляющие 55 млн дирхамов (почти 15 млн долларов или почти 1,4 миллиарда рублей ) пожелавшему остаться инкогнито участнику торгов регистрационный номерной знак «P 7» только сейчас обрёл своего носителя. Им оказался тюнингованный Rolls-Royce Cullinan от ателье Mansory, в котором из карбона сделаны капот, радиаторная решётка, бамперы и дверные пороги.
Однако не углепластик привлечёт внимание к 610-сильному Rolls-Royce Cullinan Linea D’Oro и не его 24-дюймовые кованые диски или же простой для запоминания номер. Провожать взглядами будут благодаря нетривиальной окраске, представляющей собой комбинацию светло-бирюзового (крыша и фронтальная часть кузова) и чёрного (капот и зад машины), да ещё с акцентами из 24-каратного золота в оформлении. Аналогичная цветовая гамма наблюдается и внутри. И даже «Дух экстаза» не избежал фривольной колоризации.
Вряд ли стоимость Cullinan Mansory Linea D’Oro дотянула даже до одной десятой стоимости его же номерного знака, учитывая расценки прежних работ немецкого ателье. Тем не менее фактическую ценность представляет всё же сам автомобиль, поскольку баснословная цена номера является не более чем завуалированной формой пожертвования (вырученные на подобных аукционах деньги обычно идут на благотворительность), во всяком случае для Эмиратов.
Вряд ли стоимость Cullinan Mansory Linea D’Oro дотянула даже до одной десятой стоимости его же номерного знака, учитывая расценки прежних работ немецкого ателье. Тем не менее фактическую ценность представляет всё же сам автомобиль, поскольку баснословная цена номера является не более чем завуалированной формой пожертвования (вырученные на подобных аукционах деньги обычно идут на благотворительность), во всяком случае для Эмиратов.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Skoda представила более технологичную Octavia 2024 года
- 1014-сильный суперкар «Зверь» построенный на основе Corvette Stingray
- Mercedes представил кабриолет для зимнего использования
- Озвучена стоимость большого 7-местного кроссовера Geely Okavango для России
- Chrysler представил концепт электромобиля с семью дверями и салоном из переработанного мусора
Новости партнёров
реклама
По-моему, в предложении есть какая-то недосказанность.