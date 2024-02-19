Самый дорогой в мире номерной знак за 15 миллионов $ повесили на Rolls-Royce Cullinan

Однако не углепластик привлечёт внимание к 610-сильному Rolls-Royce Cullinan Linea D’Oro и не его 24-дюймовые кованые диски или же простой для запоминания номер. Провожать взглядами будут благодаря нетривиальной окраске, представляющей собой комбинацию светло-бирюзового (крыша и фронтальная часть кузова) и чёрного (капот и зад машины), да ещё с акцентами из 24-каратного золота в оформлении. Аналогичная цветовая гамма наблюдается и внутри. И даже «Дух экстаза» не избежал фривольной колоризации.



Вряд ли стоимость Cullinan Mansory Linea D’Oro дотянула даже до одной десятой стоимости его же номерного знака, учитывая расценки прежних работ немецкого ателье. Тем не менее фактическую ценность представляет всё же сам автомобиль, поскольку баснословная цена номера является не более чем завуалированной формой пожертвования (вырученные на подобных аукционах деньги обычно идут на благотворительность), во всяком случае для Эмиратов.