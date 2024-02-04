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Водитель перепутал педали и чудом не сбил очевидцев заезда

Водитель перепутал педали и чудом не сбил очевидцев заезда

Автор:
04 февраля 2024 09:35
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   заезд   люди   машина   перепутал педали   
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Водитель-сорвиголова на красном джипе попал на видео, когда пытался покорить заснеженный холм, но в итоге покатился назад и чуть не наехал на своих друзей, пока они снимали неудавшийся трюк недалеко от города Шэньяна (провинция Ляонин, КНР).

По сообщениям СМИ, автоэкстремал потерял управление над транспортным средством и надавил на педаль газа вместо тормоза.


Неупраляемая легковушка на огромной скорости съехала с холма, каким-то чудом не сбила троих молодых людей, наблюдавших за заездом и врезалась в транспортное средство, откуда велась видеосъёмка.


В результате происшествия никто не пострадал.


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Метки: Видео   авто   заезд   люди   машина   перепутал педали   
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Андерсен 45 минут назад
Славно покатались
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Slonyash Полчаса назад
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