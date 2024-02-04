Водитель перепутал педали и чудом не сбил очевидцев заезда

Водитель-сорвиголова на красном джипе попал на видео, когда пытался покорить заснеженный холм, но в итоге покатился назад и чуть не наехал на своих друзей, пока они снимали неудавшийся трюк недалеко от города Шэньяна (провинция Ляонин, КНР).