Водитель перепутал педали и чудом не сбил очевидцев заезда

Водитель-сорвиголова на красном джипе попал на видео, когда пытался покорить заснеженный холм, но в итоге покатился назад и чуть не наехал на своих друзей, пока они снимали неудавшийся трюк недалеко от города Шэньяна (провинция Ляонин, КНР).
По сообщениям СМИ, автоэкстремал потерял управление над транспортным средством и надавил на педаль газа вместо тормоза.
Неупраляемая легковушка на огромной скорости съехала с холма, каким-то чудом не сбила троих молодых людей, наблюдавших за заездом и врезалась в транспортное средство, откуда велась видеосъёмка.
В результате происшествия никто не пострадал.
Источник:
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