Помощница судьи протаранила конвойную машину в Салехарде

ДТП произошло в Салехарде на перекрёстке улиц Ямальской и Матросова. Девушка за рулем белого Киа Спортейдж не пропустила служебный автомобиль с включенными спецсигналами и въехала ему в бок. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. Сообщается, что в ГАЗе ехали двое полицейских и обвиняемый в убийстве, которого везли в суд. Они не пострадали.

0

ДТП произошло в Салехарде на перекрёстке улиц Ямальской и Матросова. Девушка за рулем белого Киа Спортейдж не пропустила служебный автомобиль с включенными спецсигналами и въехала ему в бок. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. Сообщается, что в ГАЗе ехали двое полицейских и обвиняемый в убийстве, которого везли в суд. Они не пострадали. 2024-01-31T11:34:14+03:00 Пропустить