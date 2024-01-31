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Помощница судьи протаранила конвойную машину в Салехарде

Помощница судьи протаранила конвойную машину в Салехарде

Автор:
31 января 2024 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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ДТП произошло в Салехарде на перекрёстке улиц Ямальской и Матросова. Девушка за рулем белого Киа Спортейдж не пропустила служебный автомобиль с включенными спецсигналами и въехала ему в бок. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. Сообщается, что в ГАЗе ехали двое полицейских и обвиняемый в убийстве, которого везли в суд. Они не пострадали.

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Метки: Видео   ДТП   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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6  комментариев
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880
АртемШишков Час назад
Виноватым будет клиент автозака )
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5k
Григорий 9 минут назад
да нет у неё мозгов!
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27k
ПаганецЪ 22 минуты назад
Она решила, что если она отс... э-э... помощница судьи, то ей правила не указ? И такие сучары у нас везде и на всех уровнях. Гнать ссаными тряпками с пожизненным запретом занимать любую госдолжность. Вплоть до уборщицы в суде.
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125
Quantimus 44 минуты назад
А я думал тут страсти будут - дескать она была влюблена в арестанта и решила его освободить.. дальше погоня, и концовка в стиле Бонни и Клайда... А тут такая банальщина.
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51k
Элек Мек Час назад
"Люстру" видно,сирену не слышно.
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3k
Максим Макашев Час назад
Она получила закрытую черепно-мозговую травму
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Просто травму ПУСТОГО черепа
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