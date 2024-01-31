Помощница судьи протаранила конвойную машину в Салехарде

1060
2
1
ДТП произошло в Салехарде на перекрёстке улиц Ямальской и Матросова. Девушка за рулем белого Киа Спортейдж не пропустила служебный автомобиль с включенными спецсигналами и въехала ему в бок. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. Сообщается, что в ГАЗе ехали двое полицейских и обвиняемый в убийстве, которого везли в суд. Они не пострадали.
Источник:
Ссылки по теме:
- Взорвалось колесо?
- Умная электроника ему не помогла
- Гонщик на Тойоте Марк2 не успел найти свой столб и оставил ребёнка без родителей
- Жуткое столкновение Камаза и Туарега
- Пьяный водитель влетел в остановку и сбил людей
Метки: Видео ДТП Суд аварии авто авто аварии автомир автомобили машина полиция
Новости партнёров
реклама
****************************
Просто травму ПУСТОГО черепа