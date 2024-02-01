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Рассекречена первая модель Xcite, которую начали выпускать в Петербурге

Рассекречена первая модель Xcite, которую начали выпускать в Петербурге

Автор:
01 февраля 2024 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Xcite   АвтоВАЗ   Автовсячина   КИтай   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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Автозавод Санкт-Петербург, где до 2022 года выпускались автомобили Nissan, определился с названием марки, под которой предложит клиентам новую модельную линейку. Бренд, чей логотип в виде стилизованной буквы Х мы увидели ещё в середине января, нарекли XCITE «Иксайт». Слоганом выбрали фразу «Выигрывай в самом важном». А теперь стал известен первый автомобиль, который будет выпущен под этой маркой.

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Метки: Chery   Xcite   АвтоВАЗ   Автовсячина   КИтай   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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31k
Юрьевич 2 часа назад
Очередной завод по переклейке шильдиков или будет локализация?
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Олег 22 минуты назад
Х сасайт..... если-б он стоил миллион пустой и 1.2 фаршированый, тогда можно присмотреться.... а так пустозвон
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−4
36
Navygator 24 минуты назад
Какаху можно распылителем "серебрянкой" покрасить. Но, от этого оно цветметом не станет)))
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3k
Александр Едигаров 39 минут назад
И будет как всегда дороже оригинала)
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2k
Igor Grishaev 39 минут назад
В честь хуситов назван, что ли?
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60
Ли Харви Освальд Час назад
Очередное китайское говно в патриотической обёртке
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Такой сарай на движке 1.5 еще и с роботом , это трындец
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