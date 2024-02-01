Рассекречена первая модель Xcite, которую начали выпускать в Петербурге

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Автозавод Санкт-Петербург, где до 2022 года выпускались автомобили Nissan, определился с названием марки, под которой предложит клиентам новую модельную линейку. Бренд, чей логотип в виде стилизованной буквы Х мы увидели ещё в середине января, нарекли XCITE «Иксайт». Слоганом выбрали фразу «Выигрывай в самом важном». А теперь стал известен первый автомобиль, который будет выпущен под этой маркой.
Первой моделью бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге станет китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Он выйдет на рынок под названием Xcite X-Cross 7. Фотографию машины опубликовал телеграм-канал «Автопоток».
В кадр попал только фрагмент задней части кузова. Тем не менее в нём узнаётся российский бестселлер концерна Chery. Хорошо видны новые шильдики: название марки по центру пятой двери и название модели в правом нижнем углу.
Проект был реализован в сжатые сроки. Поэтому вряд ли на первых порах российский автомобиль будет отличаться от китайского чем-то, кроме логотипов.
Скорее всего, первой локализуют базовую версию Tiggo 7 Pro. Она оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Также в линейке есть более продвинутые варианты с приставкой Pro Max. В их арсенале есть двигатели большей отдачи, полный привод и гибридная силовая установка.
Тот же канал сообщает, что на сегодня собрано около 3700 автомобилей Xcite, старт продаж запланирован на апрель. Причём уже со следующей недели ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (новое название предприятия) уйдёт в простой как минимум на два месяца.
О запуске бренда Xcite было объявлено вчера. Экс-завод Nissan в Петербурге входит в структуры АвтоВАЗа и кратковременно назывался «Лада Санкт-Петербург». Новая марка должна убрать ассоциации с российским автогигантом и защитить Chery от вторичных санкций.
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В кадр попал только фрагмент задней части кузова. Тем не менее в нём узнаётся российский бестселлер концерна Chery. Хорошо видны новые шильдики: название марки по центру пятой двери и название модели в правом нижнем углу.
Проект был реализован в сжатые сроки. Поэтому вряд ли на первых порах российский автомобиль будет отличаться от китайского чем-то, кроме логотипов.
Скорее всего, первой локализуют базовую версию Tiggo 7 Pro. Она оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Также в линейке есть более продвинутые варианты с приставкой Pro Max. В их арсенале есть двигатели большей отдачи, полный привод и гибридная силовая установка.
Тот же канал сообщает, что на сегодня собрано около 3700 автомобилей Xcite, старт продаж запланирован на апрель. Причём уже со следующей недели ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (новое название предприятия) уйдёт в простой как минимум на два месяца.
О запуске бренда Xcite было объявлено вчера. Экс-завод Nissan в Петербурге входит в структуры АвтоВАЗа и кратковременно назывался «Лада Санкт-Петербург». Новая марка должна убрать ассоциации с российским автогигантом и защитить Chery от вторичных санкций.
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Метки: Chery Xcite АвтоВАЗ Автовсячина КИтай Лада авто автомир автомобили машина
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Но так то да, 1.6 даже маловато будет.