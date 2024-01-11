Lada Vesta SW Sportline вышла в продажу. Интересно узнать цены?

1077
4
АвтоВАЗ объявил старт продаж «подогретой» Lada Vesta Sportline в кузове универсал. Пятидверка сохранила большинство доработок, применённых на седане, но получила и ряд технических отличий.
Не буду вас томить - в продаже универсал появится в двух версиях по цене от 2 350 900 рублей.
Как и седан, универсал будут оснащать 1,6-литровым мотором мощностью 118 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой. Vesta SW Sportline получит особый аэродинамической обвес и переработанную подвеску, при этом задние амортизаторы и пружины по своим характеристикам будут отличаться от тех, что применены на седане.
Объём багажника в Vesta SW — 825 литров, это на 345 литров больше, чем в седане. Кроме того, универсал по умолчанию заимеет рейлинги на крыше.
Среди прочего оснащения — усиленные тормоза, особые колёсные диски на 17 дюймов и спортивная отделка салона с креслами с увеличенной боковой поддержкой. Кроме того, Vesta SW Sportline по умолчанию получит кондиционер, подогрев лобового стекла по всей площади, задние парктроники и медиасистему EnjoY Vision Pro с сервисами Яндекса и камерой заднего вида, а также цифровую приборную панель.
Помимо стандартной комплектации анонсирована и версия Black. Отличаться она будет чёрными акцентами в оформлении внешности. В этот оттенок выкрасят колёсные диски, молдинги, различные накладки и шильдики. Доплата за чёрный декор составит 30 тысяч рублей.
В ноябре прошлого года были запущены продажи обычной Lada Vesta SW со 106-сильным мотором. Пятидверка в топовом исполнении оценена АвтоВАЗом сейчас в 1 928 900 рублей, кросс-версия в комплектации Techno стоит минимум 2 033 900 рублей. Таким образом, за прошедшие несколько месяцев универсал не подорожал.
Как и седан, универсал будут оснащать 1,6-литровым мотором мощностью 118 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой. Vesta SW Sportline получит особый аэродинамической обвес и переработанную подвеску, при этом задние амортизаторы и пружины по своим характеристикам будут отличаться от тех, что применены на седане.
Объём багажника в Vesta SW — 825 литров, это на 345 литров больше, чем в седане. Кроме того, универсал по умолчанию заимеет рейлинги на крыше.
Среди прочего оснащения — усиленные тормоза, особые колёсные диски на 17 дюймов и спортивная отделка салона с креслами с увеличенной боковой поддержкой. Кроме того, Vesta SW Sportline по умолчанию получит кондиционер, подогрев лобового стекла по всей площади, задние парктроники и медиасистему EnjoY Vision Pro с сервисами Яндекса и камерой заднего вида, а также цифровую приборную панель.
Помимо стандартной комплектации анонсирована и версия Black. Отличаться она будет чёрными акцентами в оформлении внешности. В этот оттенок выкрасят колёсные диски, молдинги, различные накладки и шильдики. Доплата за чёрный декор составит 30 тысяч рублей.
В ноябре прошлого года были запущены продажи обычной Lada Vesta SW со 106-сильным мотором. Пятидверка в топовом исполнении оценена АвтоВАЗом сейчас в 1 928 900 рублей, кросс-версия в комплектации Techno стоит минимум 2 033 900 рублей. Таким образом, за прошедшие несколько месяцев универсал не подорожал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Китаец проехал на электрическом BYD 500 000 километров и получил в подарок новый электромобиль
- Правильно прикурить и не испортить автомобиль
- Geely представила быстрый электроседан с огромным экраном
- Принадлежавший Дональду Трампу Lamborghini Diablo VT выставили на продажу со скрученным пробегом
- ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники
Новости партнёров
реклама
Сто процентов стоит этих денег. Достаточно ввести в поиске "Лада Веста пробег проблемы"
Сейчас езжу на пятнашке. Норм. Но вы, ребята, поменьше пафоса и денег.
А у Автоваза хлебало не треснет?