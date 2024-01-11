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Lada Vesta SW Sportline вышла в продажу. Интересно узнать цены?

Lada Vesta SW Sportline вышла в продажу. Интересно узнать цены?

Автор:
11 января 2024 17:58
Сообщество : Автомир
Метки: Vesta SW   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   универсал   
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АвтоВАЗ объявил старт продаж «подогретой» Lada Vesta Sportline в кузове универсал. Пятидверка сохранила большинство доработок, применённых на седане, но получила и ряд технических отличий.

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Метки: Vesta SW   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   универсал   
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11  комментариев
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37k
АнтонПолднев 49 минут назад
106 л/с? Мама моя. Где он сможет реализовать такую мощность? На треке. Да и не на каждом.
Сто процентов стоит этих денег. Достаточно ввести в поиске "Лада Веста пробег проблемы"
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6k
Alex 9 минут назад
Да идите вы нахер...
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7k
x3matic Полчаса назад
Два с половиной ляма за жигули с опять дохлым двигателем,без какой либо шумоизоляции,где рычаг кпп до сих пор с разбросом и четкостью как на ЗиЛ 131?
А у Автоваза хлебало не треснет?
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6k
Трям 44 минуты назад
Разница налицо жыж!!!!
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3k
Alex 47 минут назад
"Не буду вас томить - в продаже универсал появится в двух версиях по цене от 2 350 900 рублей" Нет, спасибо.
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