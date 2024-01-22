Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации

«Пустое» исполнение новой Lada Vesta с 106-сильным мотором 1.6л благодаря отсутствию подушек безопасности, аудиосистемы и литых дисков стоимость машины удалось понизить на 50 тыс. от текущего минимума до отметки 1 млн 459 тыс. рублей.



Производство упрощенных версий Lada Vesta NG началось в декабре 2023 года. Журналисты в Тольятти заметили одну из таких машин, в которой кроме прочего не было подогрева сидений, датчиков парковки и подлокотника.



Базовая Lada Vesta NG сохранит важнейшие характеристики: кондиционер, электропривод зеркал, гидроусилитель руля, бортовой компьютер и антиблокировочную систему тормозов. Визуально седаны не будут отличаться от других моделей: светодиодные фары останутся, а стандартные компоненты, такие как колеса, зеркала и ручки, сохранив свой первоначальный цвет кузова.



Предполагается, что такую модификацию Vesta начнут отгружать с завода до конца января. Пока же дилеры распродают запасы "богато" укомплектованных «вест». Их ещё немало.