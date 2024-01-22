Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации

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В контексте динамично развивающегося автомобильного рынка России появились свежие детали о новейшей базовой комплектации Lada Vesta.
«Пустое» исполнение новой Lada Vesta с 106-сильным мотором 1.6л благодаря отсутствию подушек безопасности, аудиосистемы и литых дисков стоимость машины удалось понизить на 50 тыс. от текущего минимума до отметки 1 млн 459 тыс. рублей.
Производство упрощенных версий Lada Vesta NG началось в декабре 2023 года. Журналисты в Тольятти заметили одну из таких машин, в которой кроме прочего не было подогрева сидений, датчиков парковки и подлокотника.
Базовая Lada Vesta NG сохранит важнейшие характеристики: кондиционер, электропривод зеркал, гидроусилитель руля, бортовой компьютер и антиблокировочную систему тормозов. Визуально седаны не будут отличаться от других моделей: светодиодные фары останутся, а стандартные компоненты, такие как колеса, зеркала и ручки, сохранив свой первоначальный цвет кузова.
Предполагается, что такую модификацию Vesta начнут отгружать с завода до конца января. Пока же дилеры распродают запасы "богато" укомплектованных «вест». Их ещё немало.
Производство упрощенных версий Lada Vesta NG началось в декабре 2023 года. Журналисты в Тольятти заметили одну из таких машин, в которой кроме прочего не было подогрева сидений, датчиков парковки и подлокотника.
Базовая Lada Vesta NG сохранит важнейшие характеристики: кондиционер, электропривод зеркал, гидроусилитель руля, бортовой компьютер и антиблокировочную систему тормозов. Визуально седаны не будут отличаться от других моделей: светодиодные фары останутся, а стандартные компоненты, такие как колеса, зеркала и ручки, сохранив свой первоначальный цвет кузова.
Предполагается, что такую модификацию Vesta начнут отгружать с завода до конца января. Пока же дилеры распродают запасы "богато" укомплектованных «вест». Их ещё немало.
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Метки: Vesta АвтоВАЗ Автовсячина ВАЗ Лада Россия авто автомир автомобили машина
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Вот с подушками, конечно, м-да...
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