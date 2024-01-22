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Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации

Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации

Автор:
22 января 2024 13:59
Сообщество : Автомир
Метки: Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   ВАЗ   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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В контексте динамично развивающегося автомобильного рынка России появились свежие детали о новейшей базовой комплектации Lada Vesta.

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Метки: Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   ВАЗ   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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6k
livaneth Полчаса назад
Есть еще способы удешевить
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6k
Alex 9 минут назад
Без подушек, ABS, ESP, подогревов и только с передними колесами
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11k
Билли 22 минуты назад
В целом и руль можно снять и без него продавать, сами поставят какой хотят. В целом в жарких регионах можно и без стёкол обойтись с печкой. Бампера тоже не особо нужны, вон половина какого-нибудь Омска всё равно с оторванными ездит.
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62k
hpgjzsorqzo4 55 минут назад
Колеса можно деревянные поставить ,дешево и сердито, подушки тоже не нужны , зачем они .
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6k
Кирилл 55 минут назад
Слону дробина:))
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4k
Ухалус Посовиномус 58 минут назад
Логично. Кому нужны свистоперделки типа литых дисков и аудиосистемы, те себе поставят, какие захотят.
Вот с подушками, конечно, м-да...
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