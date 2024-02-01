FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12440 постов • 849 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Родстер Lamborghini Sian без пробега выставили на продажу за 413 миллионов рублей

Родстер Lamborghini Sian без пробега выставили на продажу за 413 миллионов рублей

Автор:
01 февраля 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Sian   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   
1022
8
Дубайский дилер премиальных автомобилей выставил на продажу суперкар Lamborghini Sian в открытом кузове. Всего было собрано 19 таких машин, но ценности именно этому экземпляру добавляют оригинальная отделка и нулевой пробег. За родстер запросили 16 999 999 дирхам или 413,2 миллиона рублей (4,6 миллиона долларов).
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lamborghini   Sian   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23219



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
Набирающие популярность в сообществах
Американской пицце в СССР быть
Американской пицце в СССР быть
10 фактов о мультфильме Клаус⁠⁠
10 фактов о мультфильме Клаус⁠⁠
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда отец переехал лежачего полицейского

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Юмор#история#ДТП#Автовсячина#природа#кино#подборка
#животные#автомир#факты#люди#интересное#авто аварии#Разное#кот#улыбнуло#Москва
#Прикол#в мире#интересно#позитив#аварии#полиция#милота#истории#Ynews#фильм
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Знакомый автомобиль всем любителям игры NFS - Lamborghini Diablo SV пустят с молотка Знакомый автомобиль всем любителям игры NFS - Lamborghini Diablo SV пустят с молотка Lamborghini Urus превратили в 6-колёсного монстра Lamborghini Urus превратили в 6-колёсного монстра Lamborghini Urus в 2024 году поступит на службу в полицию Италии Lamborghini Urus в 2024 году поступит на службу в полицию Италии Принадлежавший Дональду Трампу Lamborghini Diablo VT выставили на продажу со скрученным пробегом Принадлежавший Дональду Трампу Lamborghini Diablo VT выставили на продажу со скрученным пробегом Новую Tesla Roadster 2010 года выставили на аукцион Новую Tesla Roadster 2010 года выставили на аукцион

На что жалуетесь?

Вернуться