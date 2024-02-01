Родстер Lamborghini Sian без пробега выставили на продажу за 413 миллионов рублей

Купе Lamborghini Sian FKP 37 обзавелось версией с открытым кузовом в середине 2020 года. Выставленный на продажу экземпляр собрали годом позже, и с тех пор он не проехал в руках частного владельца ни одного километра.



Суперкар отличается глухо-чёрным кузовом цвета Nero Aldebaran и салоном, отделанным чёрными кожей и алькантарой. Родстер украшен множеством золотистых акцентов: в этом оттенке выполнены, к примеру, колёсные диски и разнообразные вставки как снаружи, так и в интерьере. Продавец утверждает, что это единственный в мире полностью чёрный Sian.



Суперкар укомплектован 6,5-литровым V12, позаимствованным у Aventador и дополненным небольшим электромотором. Вместе они развивают 819 л.с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за 3 секунды при максимальной скорости 350 км/ч. Вместо традиционного аккумулятора силовая установка Sian включает в себя суперконденсатор.



Не исключено, цена суперкара по меркам Sian окажется не такой уж и завышенной. В октябре прошлого года в Европе выставляли на продажу аналогичный суперкар, отделанный в серо-чёрно-оранжевой гамме и с пробегом около 150 километров. Его оценили в 5,7 миллиона евро или 6,2 миллиона долларов.