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Принадлежавший Дональду Трампу Lamborghini Diablo VT выставили на продажу со скрученным пробегом

Принадлежавший Дональду Трампу Lamborghini Diablo VT выставили на продажу со скрученным пробегом

Автор:
09 января 2024 15:34
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   Аукцион   Дональд Трамп   США   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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На аукционе Barrett-Jackson в конце января выставят на продажу родстер Lamborghini Diablo VT 1997 года выпуска, который продавцы называют уникальным. Его собрали по спецзаказу бизнесмена Дональда Трампа и наделили рядом отличительных черт. На одометре суперкара значатся 24 836 миль (менее 40 тысяч км), но, по данным системы Carfax, истинному пробегу этот показатель не соответствует.
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Метки: Lamborghini   Автовсячина   Аукцион   Дональд Трамп   США   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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3  комментария
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Kra Час назад
ну, сейчас перед выборами окажется, что Трамп не только скручивал пробег, но и крал несчастных негритянских детей на этой машине, а потом продавал их в рабство...
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Сатанеев 24 минуты назад
Ну что это за машина? Даже пару мешков картошки некуда положить
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Добрый Бабайка

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