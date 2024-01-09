Принадлежавший Дональду Трампу Lamborghini Diablo VT выставили на продажу со скрученным пробегом

Аукционисты утверждают, что во второй половине 1990-х Дональда Трампа и Lamborghini связывали особые отношения, основанные на рекламных контрактах. Поэтому когда бизнесмен заказал родстер лично для себя, ему позволили выбрать необычный цвет для кузова.



Синий оттенок Blu Le Mans тогда не входил в официальную палитру Diablo, но для Трампа сделали исключение. Кроме того, суперкар отметили особой табличкой на водительской двери с надписью Donald Trump 1997 Diablo. В целом итальянцы собрали для рынка США в период с 1997 по 1999 год только 132 экземпляра родстера Diablo VT в дорестайлинговой версии.



Родстер укомплектован 5.7-литровым V12 с отдачей 492 л. с. и 580 Нм. Мотор работает с 5-ступенчатой механикой и системой полного привода и способен разогнать суперкар до 60 миль в час за 4.1 секунды.



Трампу автомобиль принадлежал до 2002 года, после чего у суперкара было ещё два владельца. Кто из них изменил показания одометра, не уточняется.