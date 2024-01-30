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Первый серийный родстер Mercedes-Benz 190 SL 1955 года выставлен на торги

Первый серийный родстер Mercedes-Benz 190 SL 1955 года выставлен на торги

Автор:
30 января 2024 12:46
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   кабриолет   машина   ретро   родстер   сл   
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На аукционе Bring a Trailer идут торги за необычный родстер Mercedes-Benz 190 SL. Продавец утверждает, что именно этот автомобиль официально считается первым конвейерным экземпляром популярной модели, хотя первоначально появился на свет как экспериментальный образец.
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Метки: Mercedes   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   кабриолет   машина   ретро   родстер   сл   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum Час назад
Очень красивая машина и ей этот серебристый цвет очень идет
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Добрый Бабайка

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