Первый серийный родстер Mercedes-Benz 190 SL 1955 года выставлен на торги

Компания Mercedes-Benz представила модель 190 SL в феврале 1954 года. Родстер должен был стать доступной альтернативой знаменитому «крылу чайки» 300 SL, с которым делил стилистику дизайна и частично шасси. При этом, по сути, модель дебютировала в статусе концепт-кара: разработка серийной машины на тот момент ещё не была завершена.



В течение 1954 года Mercedes-Benz построила несколько экспериментальных автомобилей, на которых тестировала конвейерные решения. В итоге именно этот экземпляр после ряда трансформаций довели до серийного статуса, после чего агрегаты автомобиля получили номера, заканчивающиеся на 00001. В открытую продажу первый серийный 190 SL отправлять не стали. Несколько месяцев автомобиль использовался на конвейере как эталонный образец для контроля качества товарных машин, а в октябре 1955 года его сделали праворульным.



Утверждается, что заказчиком конвертации стал некий британский дипломат. У первого частного владельца авто находилось до 1985 года, после чего отправилось кочевать по различным коллекциям. В начале 2010-х Mercedes-Benz 190 SL пережил глубокую реставрацию с полной разборкой кузова и двигателя, которая продолжалась несколько лет. Сейчас спорткар укомплектован 1.9-литровым бензиновым мотором с двумя карбюраторами — с завода такой двигатель развивал на 190 SL от 105 до 120 сил. К мотору прилагается 4-ступенчатая механическая коробка.



На одометре винтажного родстера значатся 137 миль, но продавец уточняет, что пробег отсчитывался с момента завершения реставрации, а общее расстояние, которое проехал 190 SL, неизвестно. Сейчас за необычный «мерседес» предлагают 150 тысяч долларов, но до конца торгов ещё несколько дней.