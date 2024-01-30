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Надо всё же наказывать таких водителей

Надо всё же наказывать таких водителей

Автор:
30 января 2024 11:00
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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"Иваново. Запись пострадавшему предоставлена. По пяткам ему прилетело, удачно пропрыгал. Я остановился, предложил помощь, вызвать ГИББД, скорую, чтобы всё оформить. Он немного офигел от происшедшего, поблагодарил за помощь, но не решился обращаться с заявлением", - написал водитель автомобиля с видеорегистратором.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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7  комментариев
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9k
Vалѣнтиныч 55 минут назад
Все живы... Слава Богу.
А тот водитель , что пролетел справа, надеюсь, запомнит этот урок на всю жизнь.
Ибо он её сейчас выиграл в лотерею.
Не будем о грустном... Всем - ровной дороги!
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763
Андрей Граф 4 минуты назад
найти и лишить прав и на 15 суток посадить
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10
Dima 7 минут назад
Эхх, долго ещё водятлам "замкадышам" привыкать к культуре вождения! Как были быдло в 90-х, такими и остались! Не все конечно, есть нормальные! Очень часто замечаю, пешеходный переход впереди, машины начинают притормаживать, даже если там нет пешехода, и только машины с номерами других регионов наоборот начинают давить на газ! Что с вами не так?
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30k
Aqueronte 16 минут назад
Один раз по молодости было у меня примерно так, не так страшно но все равно я очканул конкретно. Трехполоска, две полосы стоят в пробке в прямом направлении, моя, правая полоса тоже прямо но чуть дальше уходит направо чуть, мне показалось что машины слева стоят из-за пробки, а оказалось что они остановились перед зеброй, пробка дальше, моя полоса дальше уходила направо и пробки на ней не было, я и проехал. И увидел прям перед левым крылом как люди переходили. С тех пор особенно внимательно проезжаю переходы. Виноват, не оправдываюсь, но никто не пострадал, это главное, а мне на всю жизнь урок. Хотя, если мне память не изменяет, стаж у меня был больше года, и больше 20тыс км. Вот и поверил в себя
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11k
Vacony Час назад
ну правый виноват понятно... но блин - у левого по полосе - что со стопами ? вот прям совсем не видно что бы он притормаживал.
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