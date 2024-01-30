Надо всё же наказывать таких водителей

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"Иваново. Запись пострадавшему предоставлена. По пяткам ему прилетело, удачно пропрыгал. Я остановился, предложил помощь, вызвать ГИББД, скорую, чтобы всё оформить. Он немного офигел от происшедшего, поблагодарил за помощь, но не решился обращаться с заявлением", - написал водитель автомобиля с видеорегистратором.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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А тот водитель , что пролетел справа, надеюсь, запомнит этот урок на всю жизнь.
Ибо он её сейчас выиграл в лотерею.
Не будем о грустном... Всем - ровной дороги!