Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком

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Вечером 18 апреля в подмосковных Озёрах 43-летний мотоциклист сбил 65-летнюю женщину и 5-летнего мальчика, которые с велосипедами переходили дорогу по пешеходному переходу. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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Бабушку и внука доставили в больницу. У ребенка медики зафиксировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Женщина получила ЧМТ, сотрясение головного мозга и перелом обеих голеней. Мотоциклист отделался травмой головы, сотрясением и множественными ссадинами.
Рассказывает очевидец Елена Луцкевич:
«Отправили на скорой сначала мальчика, лет 5,очень кричал, потом, на другой скорой, маму, или бабушку, ноги переломаны… Мотоциклист никуда не убегал, ходил рядом в шоке… Было много гаишников, а в это время на другой стороне другой мотоциклист пролетал и ставил мото на заднее колесо…»
«Отправили на скорой сначала мальчика, лет 5,очень кричал, потом, на другой скорой, маму, или бабушку, ноги переломаны… Мотоциклист никуда не убегал, ходил рядом в шоке… Было много гаишников, а в это время на другой стороне другой мотоциклист пролетал и ставил мото на заднее колесо…»
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Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина пешехода сбили пешеходный переход
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Это всё, что нужно знать нормальному человеку про этих пЕлотов пердящих табуреток.
На Марксисткой видел как "король дорог и заднего привода" снес зеркало таксисту, просто потому что его не пропустили и уехал, чувствуя свою безнаказанность. Тут такой же урод не думает о чужой жизни и летит на пешеходный переход. Но правила ведь только для автомобилистов.
2. Хорошо, до поиска в сети Вы не доросли. Но подобные посты Вас не смущают?
3. Основа диалога аргументы. Допустим, один человек высказывает мнение, другой, если он адекватный конечно, оспаривает его и приводит довод почему не согласен.
Вы школяр? Все Вам чем-то обязаны?))) Вот так точно не работает, идите с миром. Не нойте.
2 Вы нашли один источник информации я другой, адекватного обсуждения в таком случае не выйдет
3 Мнение аргументом не является
Нет не школяр. Тот кто что то заявляет должен обосновать своё заявление иначе это пук в лужу. Мне никуда идти не нужно. Я не ною.
Ну тогда значит всё сбалансировано, и тогда не надо говорить начался сезон плохих парней, я не защищаю мотоциклистов, но я не люблю когда судят по одному, он плохой значит и все такие.
Простату массируют, что-ли?