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Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком

Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком

Автор:
19 апреля 2023 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Вечером 18 апреля в подмосковных Озёрах 43-летний мотоциклист сбил 65-летнюю женщину и 5-летнего мальчика, которые с велосипедами переходили дорогу по пешеходному переходу. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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23  комментария
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4k
pinbalist 3 часа назад
Долбанный лётчик. Для таких как ты - столбы и деревья.
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18k
Дмитрий 3 минуты назад
"...Было много гаишников, а в это время на другой стороне другой мотоциклист пролетал и ставил мото на заднее колесо…"

Это всё, что нужно знать нормальному человеку про этих пЕлотов пердящих табуреток.
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3k
ProstoBoBka 6 минут назад
Пока жду утром автобуса около метро Коломенское, пролетает куча этих пид...ов! Именно пролетает по автобусной полосе, у всех номера закрыты!
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106k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Ну, где там штатный защитник хрустиков?
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319
Вася Васильев 2 часа назад
Хруста сажать без всякой жалости.
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10k
Б.Касторский 3 часа назад
Да уж, начался сезон хрустов. У меня нормальных слов или определений для них нет. Может конечно не повезло и нормальных не видел, а может их просто нет.
На Марксисткой видел как "король дорог и заднего привода" снес зеркало таксисту, просто потому что его не пропустили и уехал, чувствуя свою безнаказанность. Тут такой же урод не думает о чужой жизни и летит на пешеходный переход. Но правила ведь только для автомобилистов.
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370
Knives22 Б.Касторский 53 минуты назад
1 Я ничего и не заявлял
2 Вы нашли один источник информации я другой, адекватного обсуждения в таком случае не выйдет
3 Мнение аргументом не является
Нет не школяр. Тот кто что то заявляет должен обосновать своё заявление иначе это пук в лужу. Мне никуда идти не нужно. Я не ною.
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5k
Babangdida 3 часа назад
И что теперь? Будет акция от ГИБДД по очеловечиванию двухколёсных приматов, а виновника отправят на госиздержку сроком пятилеток на две? Или нам остальным начинать такое-же хамское поведение к байкерам, чтобы хоть как компенсировать вред?
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