Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком

Рассказывает очевидец Елена Луцкевич:



«Отправили на скорой сначала мальчика, лет 5,очень кричал, потом, на другой скорой, маму, или бабушку, ноги переломаны… Мотоциклист никуда не убегал, ходил рядом в шоке… Было много гаишников, а в это время на другой стороне другой мотоциклист пролетал и ставил мото на заднее колесо…»