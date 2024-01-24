Угодил под колеса: в Архангельске автобус проехал по руке подростка

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Автобус протащил по дороге 15-летнего подростка и проехал по его руке задним колесом. Пострадавший был госпитализирован с переломом.
Подросток вышел из автобуса, но его рюкзак зажало дверями. Автобус тронулся и пострадавший упал. Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверку.
Инцидент произошел 28 декабря, но видео начало набирать популярность только сейчас.
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У него есть и салонное зеркало, и нормальное правое боковое, чтобы легко всё контролировать.