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Угодил под колеса: в Архангельске автобус проехал по руке подростка

Угодил под колеса: в Архангельске автобус проехал по руке подростка

Автор:
24 января 2024 08:48
Метки: Видео   Россия   автобус   архангельск   в мире   перелом   рука   
848
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Автобус протащил по дороге 15-летнего подростка и проехал по его руке задним колесом. Пострадавший был госпитализирован с переломом.

Подросток вышел из автобуса, но его рюкзак зажало дверями. Автобус тронулся и пострадавший упал. Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверку.

Инцидент произошел 28 декабря, но видео начало набирать популярность только сейчас.

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Метки: Видео   Россия   автобус   архангельск   в мире   перелом   рука   
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8  комментариев
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Александр Ломовицкий 58 минут назад
дайте угадаю . за рулем обезьяна ?
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13k
Павел Бреусов 9 минут назад
Возможно соберу минусов, но тут два виновника, водитель, проморгавший, что пионэра зажало, и сам пионэр, не снявший рюкзак, и ломанувшийся в закрывающиеся двери, то есть не стал к двери заранее и спокойно вышел, а побежал в последний момент, когда дверь уже закрывается. Ни в коей мере не оправдываю водителя, но о своей безопасности тоже надо заботиться самому. Смотреть влево-вправо при переходе, не бежать и не ехать по переходу, не ломится в закрывающиеся двери в транспорте, и будешь жив и здоров.
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24k
sanchesS80 10 минут назад
Водитель открыл двери всего на секунду и не дожидаясь закрытия сразу по газам дал. Куда он так торопится?

У него есть и салонное зеркало, и нормальное правое боковое, чтобы легко всё контролировать.
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474
Юрий Алматы sanchesS80 3 минуты назад
Я больше скажу, у водителя есть монитор, где транслируется видео с той камеры в салоне. Просто водитель, мягко говоря "невнимательный".
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59k
dima423 55 минут назад
Водилу конечно не просто увольнять надо, а сажать...тупорылое чмо!
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