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Пожарные спасли лошадей из замерзшего озера

Пожарные спасли лошадей из замерзшего озера

Автор:
30 ноября 2023 08:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Метлино   Россия   Спасение   в мире   лошади   лёд   провалились   
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В Челябинской области несколько лошадей вышли на неокрепший лед озера и провалились в ледяную воду. Самостоятельно выбраться из ловушки животные не смогли.

В Челябинской области спасатели вытащили из-подо льда лошадей. Утром животные попали в ледяную ловушку на озере Кожакуль, и сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Ситуация осложнялась тем, что лошади провалились довольно далеко от берега.

Спасатели решили использовать бензопилы, ломы и ледорубы, чтобы пробить животным дорогу к суше.

Сотрудникам метлинской пожарно-спасательной части №6 пришлось прорубить во льду тропу длиной более 150 метров. К сожалению, вывести на берег удалось двух лошадей из шести — остальные погибли из-за переохлаждения. Три лошади к началу операции были уже мертвы, четвертая погибла во время транспортировки.

Выживших животных передали хозяину, сообщили в администрации Озерского городского округа.

Источник:

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Метки: Видео   Метлино   Россия   Спасение   в мире   лошади   лёд   провалились   
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