Пожарные спасли лошадей из замерзшего озера

В Челябинской области несколько лошадей вышли на неокрепший лед озера и провалились в ледяную воду. Самостоятельно выбраться из ловушки животные не смогли.
В Челябинской области спасатели вытащили из-подо льда лошадей. Утром животные попали в ледяную ловушку на озере Кожакуль, и сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Ситуация осложнялась тем, что лошади провалились довольно далеко от берега.
Спасатели решили использовать бензопилы, ломы и ледорубы, чтобы пробить животным дорогу к суше.
Источник:
Сотрудникам метлинской пожарно-спасательной части №6 пришлось прорубить во льду тропу длиной более 150 метров. К сожалению, вывести на берег удалось двух лошадей из шести — остальные погибли из-за переохлаждения. Три лошади к началу операции были уже мертвы, четвертая погибла во время транспортировки.
Выживших животных передали хозяину, сообщили в администрации Озерского городского округа.
Источник:
- В Санкт-Петербурге спасли кошек, которых хозяйка держала в захламлённой квартире
- В Барнауле кирпичи отвалились от многоэтажного дома и едва не попали в людей
- В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем
- Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой
- В Татарстане спасатели вызволили из стиральной машины пятилетнего ребёнка