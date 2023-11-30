Пожарные спасли лошадей из замерзшего озера

В Челябинской области спасатели вытащили из-подо льда лошадей. Утром животные попали в ледяную ловушку на озере Кожакуль, и сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Ситуация осложнялась тем, что лошади провалились довольно далеко от берега.

Спасатели решили использовать бензопилы, ломы и ледорубы, чтобы пробить животным дорогу к суше.