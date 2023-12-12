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Электронная сигарета взорвалась в кармане мужчины

Электронная сигарета взорвалась в кармане мужчины

Автор:
12 декабря 2023 07:46
Метки: Великобритания   Видео   в мире   инцидент   происшествие   электронная сигарета   
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В Великобритании батарея электронной сигареты взорвалась в кармане водителя грузовика. Инцидент попал на видео.

Инцидент произошел в городе Драфтфорд, графство Кент, и попал на видео, снятое камерой наблюдения, установленной в кабине. Водитель Лиам Мориарти припарковал машину и решил отдохнуть. Он взял планшет и откинулся на спинку сиденья. В этот момент в заднем кармане его брюк вспыхнула электронная сигарета.

Мужчина сразу же выскочил из машины и начал тушить начавшийся пожар, так как огонь перекинулся на сиденье. «Механизм, откидывающий кресло, зажал аккумулятор — мне просто не повезло. Раздалось громкое шипение, я поднял голову, вспыхнуло пламя и обожгло мне локоть», — объяснил Мориарти.

Он успел быстро сбить пламя и погасить его огнетушителем. Полученные мужчиной травмы оказались несерьезными. Он признался, что больше беспокоился за сохранность грузовика, так как ему пришлось бы заплатить 130 тысяч фунтов стерлингов (около 15 миллионов рублей), если бы он сгорел.


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Метки: Великобритания   Видео   в мире   инцидент   происшествие   электронная сигарета   
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7  комментариев
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6k
Alex Час назад
Эта жопа в огне
И нам нечего больше ждать
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11k
SeñorGunDon 3 минуты назад
Всегда меня забавляли любители с этими электро вибраторами во рту.
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2k
crownanniversury 5 минут назад
Сосать их меньше надо,тогда не перегреются!Сосуны))
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2k
Игорь Меншиков 7 минут назад
Типа никатин зло
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
Отличная идея - носить зажигательную бомбу в заднем кармане и постоянно садиться на неё. Всем кандидатам на премию Дарвина - рекомендую....
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31k
Головасыр коричнештанник 38 минут назад
Шерлок всё ещё сражается с Мориарти )
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