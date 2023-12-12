Электронная сигарета взорвалась в кармане мужчины

Он успел быстро сбить пламя и погасить его огнетушителем. Полученные мужчиной травмы оказались несерьезными. Он признался, что больше беспокоился за сохранность грузовика, так как ему пришлось бы заплатить 130 тысяч фунтов стерлингов (около 15 миллионов рублей), если бы он сгорел.