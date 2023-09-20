Слон напал на автобус в Индии

В штате Эндра Прадеш на юге страны транспортное средство заглохло на просёлочной дороге. Все пассажиры покинули автобус и стали ждать замены. В этот момент к месту приблизился слон. Он напал на автобус, протаранив лобовое стекло транспортного средства и сдвинув его на несколько метров.