Слон напал на автобус в Индии

Стоящий на дороге автобус привлёк внимание слона. Животное не было настроено дружелюбно и атаковало транспортное средство.
В штате Эндра Прадеш на юге страны транспортное средство заглохло на просёлочной дороге. Все пассажиры покинули автобус и стали ждать замены. В этот момент к месту приблизился слон. Он напал на автобус, протаранив лобовое стекло транспортного средства и сдвинув его на несколько метров.
Пассажиры в панике устремились прочь, а водитель попытался отвлечь животное, чтобы спасти машину. В конце концов разъяренный слон побежал за водителем, забыв об автобусе. Отмечается, пострадавших в результате приступа слона нет.
Источник:
- Грозный хищник остался без обеда
- Бык атаковал девушку, залипающую в телефоне
- Корова неожиданно атаковала юных покупателей в Пакистане
- Слон останавливает и грабит грузовики с сахарным тростником
- Косатки совершили нападение на яхту у берегов Португалии