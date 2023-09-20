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Слон напал на автобус в Индии

Слон напал на автобус в Индии

Автор:
20 сентября 2023 08:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   автобус   в мире   животные   нападение   слон   
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Стоящий на дороге автобус привлёк внимание слона. Животное не было настроено дружелюбно и атаковало транспортное средство.

В штате Эндра Прадеш на юге страны транспортное средство заглохло на просёлочной дороге. Все пассажиры покинули автобус и стали ждать замены. В этот момент к месту приблизился слон. Он напал на автобус, протаранив лобовое стекло транспортного средства и сдвинув его на несколько метров.

Пассажиры в панике устремились прочь, а водитель попытался отвлечь животное, чтобы спасти машину. В конце концов разъяренный слон побежал за водителем, забыв об автобусе. Отмечается, пострадавших в результате приступа слона нет.

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Метки: Видео   автобус   в мире   животные   нападение   слон   
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Борис Карабанов Час назад
Подрезал, что ли? Или клиентов перехватил? Развелось учителей...
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Fidel

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