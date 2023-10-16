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Неуправляемый грузовик чуть не раздавил скутериста

Неуправляемый грузовик чуть не раздавил скутериста

Автор:
16 октября 2023 07:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   КИтай   аварии   авто   в мире   
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Камера наблюдения, установленная в китайском городе Лучжоу, запечатлела скутериста, оказавшегося на пути у потерявшего управление большегруза.

Грузовик, перевозивший комбикорм, снёс со своего пути электрический скутер, перевернулся и врезался в жилой дом. Прибывшие на место происшествия полицейские и медики совместными усилиями вытащили водителя грузовика из кабины.

По информации СМИ, оба участника аварийной ситуации отделалась не опасными для жизни травмами. Причины ДТП устанавливаются.

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Метки: Видео   ДТП   КИтай   аварии   авто   в мире   
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1  комментарий
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Copycat Час назад
тот редкий момент когда действительно скутерист не виноват, обычно я вижу что они сами под колеса попадают из-за того что ездят как попало
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