Неуправляемый грузовик чуть не раздавил скутериста

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Камера наблюдения, установленная в китайском городе Лучжоу, запечатлела скутериста, оказавшегося на пути у потерявшего управление большегруза.
Грузовик, перевозивший комбикорм, снёс со своего пути электрический скутер, перевернулся и врезался в жилой дом. Прибывшие на место происшествия полицейские и медики совместными усилиями вытащили водителя грузовика из кабины.
По информации СМИ, оба участника аварийной ситуации отделалась не опасными для жизни травмами. Причины ДТП устанавливаются.
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