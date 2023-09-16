Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой

Сельдевую акулу заметили в районе пирса в Триозёрье. Двухметровая хищница запуталась в сети.
Двухметровая сельдевая акула запуталась в сети, чем сначала сильно напугала местных жителей. Отдыхающие доплыли до неё на сапбордах и за хвост вытащили на берег.
Они пофотографировались с неподвижной акулой, ну а потом хищницу отпустили обратно в море.
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Правда уплыла она или нет неизвестно. На видео акула больше мертва, чем жива.
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