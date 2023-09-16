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Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой

Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой

Автор:
16 сентября 2023 10:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморье   Россия   акула   в мире   животные   хищница   
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Сельдевую акулу заметили в районе пирса в Триозёрье. Двухметровая хищница запуталась в сети.

Двухметровая сельдевая акула запуталась в сети, чем сначала сильно напугала местных жителей. Отдыхающие доплыли до неё на сапбордах и за хвост вытащили на берег.

Они пофотографировались с неподвижной акулой, ну а потом хищницу отпустили обратно в море.

Правда уплыла она или нет неизвестно. На видео акула больше мертва, чем жива.

Источник:

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Метки: Видео   Приморье   Россия   акула   в мире   животные   хищница   
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3  комментария
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Да они ее вытащили уже полуживую и пока они селфачились она естественно сдохла... главное отпустить потом ..для фотофиксации.. типа милосердные
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35k
Андрей Иванов 51 минуту назад
А плавала бы около египетских пляжей - была бы жива и сытая
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10k
Борис Карабанов Час назад
Всё-таки, акулам лучше держаться подальше от российских пляжей. А особенно в выходные дни. Так, на всякий случай.
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