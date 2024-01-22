Показал учебному автомобилю как делать не надо

Автор пишет: - "Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо за чистые дороги в городе. Колеи отменные. Пы.Сы. за мат извините. Пы.Сы.2 Знаю что сам виноват. Но кто бы на моем месте не поехал обгонять учебный авто на пустой дороге..."

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