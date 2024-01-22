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Показал учебному автомобилю как делать не надо

Показал учебному автомобилю как делать не надо

Автор:
22 января 2024 10:49
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ученик   
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Автор пишет: - "Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо за чистые дороги в городе. Колеи отменные. Пы.Сы. за мат извините. Пы.Сы.2 Знаю что сам виноват. Но кто бы на моем месте не поехал обгонять учебный авто на пустой дороге..."
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ученик   
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9  комментариев
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185
Константин Котов 43 минуты назад
Зачем так резко в полосу возвращаться? Летом может такое прокатывет, зимой не всегда.
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113
Vitorio 43 секунды назад
Олень, который не совсем понимает особенности переднего привода
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5k
Харон 7 минут назад
Урок был бы если бы в столб влетел.
А так, слегка попугал.
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11k
BarOb 43 минуты назад
Совсем недорого дал урок ученику
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45
Ya Час назад
мягенько сошёл.
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28k
Lehoia Час назад
Дорога вполне себе нормальная, скорость низкая. Как можно было вогнать при таких условиях машину в занос? "Видно дело не в бобине -д.о.л.б.о.е.б. сидел в кабине...."
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45
Ya Lehoia Час назад
опыту наверно мало... руль дёргает как летом
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