УАЗ пробил стену на парковке торгового центра

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ДТП произошло на парковке торгового центра «Мега» в Новосибирске. Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и пробил стену. Происшествие попало в объектив видеорегистратора очевидца.
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Метки: Видео ДТП МЕГА УАЗ аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Оказывается, что не врали :)
В закрытые, конечно, но это не стена.