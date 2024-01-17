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УАЗ пробил стену на парковке торгового центра

УАЗ пробил стену на парковке торгового центра

Автор:
17 января 2024 12:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МЕГА   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло на парковке торгового центра «Мега» в Новосибирске. Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и пробил стену. Происшествие попало в объектив видеорегистратора очевидца.

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Метки: Видео   ДТП   МЕГА   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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11  комментариев
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3k
Роман 2 часа назад
Все как в рекламе УАЗа :)
Оказывается, что не врали :)
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46k
Игорь 50 минут назад
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383
mosazer 51 минуту назад
Стена так себе) при хорошем желании можно и пешком пройти)
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2k
Провокатор 54 минуты назад
Он только спросить.
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56k
turyst Час назад
Хм... В ворота въехал.
В закрытые, конечно, но это не стена.
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3k
Илья Час назад
Этот идиот еще похоже пытался выпрыгнуть на ходу
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2k
КолдурасЪ 2 часа назад
Школа отечественного танко-строения у нас сильна!
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