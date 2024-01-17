На заводе в Санкт-Петербурге возобновили производство автомобилей Kia и Hyundai

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"На заводе Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус (ХММР) в Петербурге сейчас ежедневно сходят с конвейера 6-8 автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio. Крет пока не видели. Все эти машины сходят с оригинальными лейблами Hyundai и Kia", сообщили в издании Русский автомобиль.
По неподтверждённым данным у петербургского завода есть возможность выпуска автомобилей под брендом Solaris, но официально об этом не сообщалось.
Завод Hyundai работает в Санкт-Петербурге с 2010 года и имеет мощности для производства 200 тысяч автомобилей в год. В марте 2022 года завод временно прекратил работу из-за проблем с поставками комплектующих. В декабре 2023 года стало известно о решении компании Hyundai Motor продать свою долю в петербургском заводе российской компании ООО «Арт-Финанс». При этом Hyundai Motor сохраняет свои обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей в России.
Завод Hyundai работает в Санкт-Петербурге с 2010 года и имеет мощности для производства 200 тысяч автомобилей в год. В марте 2022 года завод временно прекратил работу из-за проблем с поставками комплектующих. В декабре 2023 года стало известно о решении компании Hyundai Motor продать свою долю в петербургском заводе российской компании ООО «Арт-Финанс». При этом Hyundai Motor сохраняет свои обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей в России.
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