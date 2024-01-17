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На заводе в Санкт-Петербурге возобновили производство автомобилей Kia и Hyundai

На заводе в Санкт-Петербурге возобновили производство автомобилей Kia и Hyundai

Автор:
17 января 2024 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Kia   Автовсячина   Санкт-Петербург   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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"На заводе Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус (ХММР) в Петербурге сейчас ежедневно сходят с конвейера 6-8 автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio. Крет пока не видели. Все эти машины сходят с оригинальными лейблами Hyundai и Kia", сообщили в издании Русский автомобиль.

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Метки: Hyundai   Kia   Автовсячина   Санкт-Петербург   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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2  комментария
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859
kan35 8 минут назад
по неподтвержденным данным происходит что то непонятное,
это всё, что можно сказать про данную новость
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396
Murych 3 минуты назад
Это ложь. Нет там уже никакого производства Хундаев
.
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