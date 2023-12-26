В России стартовало производство отечественной системы ESP

1100
2
1
В России стартовало производство отечественной системы курсовой устойчивости для автомобилей (ESP). Производство запустили на заводе Пегас в Костроме, который входит в структуру компании Итэлма. В 2024 году завод в Костроме планирует выпустить около 225 тысяч блоков ESP.
Российская система курсовой устойчивости выпускается по лицензии китайской компании. Со временем на предприятии планируют производство локализовать. Так, например, в скором времени должны появиться корпус гидроблока и блок управления, а также прокладки и крепежные элементы отечественного производства. Произойдет это не ранее 2025 года.
В 2026 году планируется начать выпуск датчиков давления, мотор-насосов и гидроаккумуляторов. Локализация к этому времени должна достигнуть 75%.
В 2026 году планируется начать выпуск датчиков давления, мотор-насосов и гидроаккумуляторов. Локализация к этому времени должна достигнуть 75%.
Первой моделью, на которую установят отечественную ESP, станет Lada Vesta. Произойдет это уже в начале следующего года. Российскую ESP также планируют устанавливать на автомобили Москвич, ГАЗ и Haval.
Источник:
Ссылки по теме:
- Насколько быстро деградирует батарея в электромобилях
- Суперкар за 7 миллионов евро стал мощнее перед стартом продаж
- Ferrari Testarossa превратили в трёхместный электрический спидстер
- Гусеничный Ford F-150 принадлежавший Кену Блоку выставили на продажу
- Копия Porsche 911 RSR 3.8 только на батарейках
Метки: ESP Автовсячина Россия авто автомир автомобили завод машина
Новости партнёров
реклама
А если собирают из деталей, привезённых из Китая, то это не производство, а китайский завод, собирающий конечный продукт в России. Раздумают китайцы с нами дружить (а такое уже бывало) и завод встанет.
К тому времени где-нибудь в Японии или США уже запустят летающие машины, а у нас наконец появятся датчики давления в шинах...афигеть просто новость, срочно премировать сотрудников Сколково (или где там это изобрели!)
-Фиииии...
-Автогеном!
-Ооооо!
-Через жопу!!!
-Браво!!! (Бурные овации!)