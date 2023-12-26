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В России стартовало производство отечественной системы ESP

В России стартовало производство отечественной системы ESP

Автор:
26 декабря 2023 13:35
Сообщество : Автомир
Метки: ESP   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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В России стартовало производство отечественной системы курсовой устойчивости для автомобилей (ESP). Производство запустили на заводе Пегас в Костроме, который входит в структуру компании Итэлма. В 2024 году завод в Костроме планирует выпустить около 225 тысяч блоков ESP.

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Метки: ESP   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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11  комментариев
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58k
dima423 55 минут назад
Ну отлично, любой, даже самый длинный путь начинается с маленького шага... в любом случае это лучше чем ничего не делать)
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2k
Вадим Курбатов 8 минут назад
«Российская система курсовой устойчивости выпускается по лицензии китайской компании.» Збс!)
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30
Zement-Flugzeug 15 минут назад
мы наладили выпуск новых наклеек
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16k
Kucher 20 минут назад
Если весь цикл производства полностью находится в России, то пусть даже по лицензии, но один хрен - хорошо. В случае любых санкций с любой стороны, можно продолжать производство, ни от кого не завися.
А если собирают из деталей, привезённых из Китая, то это не производство, а китайский завод, собирающий конечный продукт в России. Раздумают китайцы с нами дружить (а такое уже бывало) и завод встанет.
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272
JagaJaga Полчаса назад
В 2026 году планируется начать выпуск датчиков давления, мотор-насосов и гидроаккумуляторов.
К тому времени где-нибудь в Японии или США уже запустят летающие машины, а у нас наконец появятся датчики давления в шинах...афигеть просто новость, срочно премировать сотрудников Сколково (или где там это изобрели!)
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272
JagaJaga Полчаса назад
Ой, текст до конца прочитал! Это даже не наше изобретение! Позорище!
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10k
SuperTroll 39 минут назад
Да вы ШО! Епуться гуси! На тойоте авенсис 94 года были АКПП, Электростеклоподьемники, ABS, VCS она же ESP. А тут здрасти лицензировали китайскую ну офигеть!
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6k
Александр Час назад
-А мы удаляем гланды...
-Фиииии...
-Автогеном!
-Ооооо!
-Через жопу!!!
-Браво!!! (Бурные овации!)
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