В России стартовало производство отечественной системы ESP

Российская система курсовой устойчивости выпускается по лицензии китайской компании. Со временем на предприятии планируют производство локализовать. Так, например, в скором времени должны появиться корпус гидроблока и блок управления, а также прокладки и крепежные элементы отечественного производства. Произойдет это не ранее 2025 года.



В 2026 году планируется начать выпуск датчиков давления, мотор-насосов и гидроаккумуляторов. Локализация к этому времени должна достигнуть 75%.