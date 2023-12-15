На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов

На опубликованных главой региона фотографиях можно увидеть трёхосные шасси с кабинами. По предварительным данным, грузовики собирают здесь из машинокомплектов, которые поставляются из Миасса. Сохранится ли в названиях калужских грузовиков слово «Урал», пока неизвестно: судя по сообщению Владислава Шапши, собранные здесь автомобили планируется продавать под брендом Next.



До конца года предприятие рассчитывает собрать 50 автомобилей, план на 2024 год — две тысячи экземпляров. Ранее сообщалось, что новые владельцы завода планируют довести со временем объём производства до 10 тысяч автомобилей в год. Не исключено, сделано это будет при помощи иностранных партнёров: Владислав Шапша уже анонсировал дальнейшее расширение модельного ряда.



Завод Volvo Trucks сменил владельца без опциона на обратный выкуп осенью нынешнего года, предприятие переименовали в АМО. Группа «Промышленные инвестиции» создана для объединения производителей коммерческой техники разных типов, включая строительные и сельскохозяйственные машины.