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На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов

На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов

Автор:
15 декабря 2023 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Калуга   Россия   Урал   авто   автомир   автомобили   грузовик   завод   машина   
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Калужское предприятие, ранее принадлежавшее Volvo Trucks, а сейчас входящее в группу «Промышленные инвестиции», официально возобновило работу. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Владислава Шапши. На заводе наладили сборку грузовиков из линейки «Урал Next».
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Метки: Автовсячина   Калуга   Россия   Урал   авто   автомир   автомобили   грузовик   завод   машина   
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25  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Грузовой транспорт это очень хорошо. Тем более там наработки, не то что в легковом. Но что-то при открытии статьи, вспомнился мотоцикл Урал. Вот кого бы нормально реанимировать, а то там один несчастный цех с конскими ценами на продукцию и большая часть шла на импорт.
Я бы с удовольствием купил. Но не за миллион конечно.
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17
Harm Полчаса назад
УРАЛ самый брутальный грузовик, как по-мне
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2k
Николай Час назад
Слава яйцам, стиль сохранили. УРАЛ это УРАЛ. Решетки радиатора нет на кадрах... Надеюсь с ней не лоханутся.
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14k
Ser Час назад
Хорошее решение... вот ещё бы КБ и бюро мониторинга!
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1k
Иван Иванович Час назад
Хорошая новость.
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Правильно! И рабочие места появятся, и до "передка", укро3,14доров давить, доставлять ближе
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