На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов

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Калужское предприятие, ранее принадлежавшее Volvo Trucks, а сейчас входящее в группу «Промышленные инвестиции», официально возобновило работу. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Владислава Шапши. На заводе наладили сборку грузовиков из линейки «Урал Next».
На опубликованных главой региона фотографиях можно увидеть трёхосные шасси с кабинами. По предварительным данным, грузовики собирают здесь из машинокомплектов, которые поставляются из Миасса. Сохранится ли в названиях калужских грузовиков слово «Урал», пока неизвестно: судя по сообщению Владислава Шапши, собранные здесь автомобили планируется продавать под брендом Next.
До конца года предприятие рассчитывает собрать 50 автомобилей, план на 2024 год — две тысячи экземпляров. Ранее сообщалось, что новые владельцы завода планируют довести со временем объём производства до 10 тысяч автомобилей в год. Не исключено, сделано это будет при помощи иностранных партнёров: Владислав Шапша уже анонсировал дальнейшее расширение модельного ряда.
Завод Volvo Trucks сменил владельца без опциона на обратный выкуп осенью нынешнего года, предприятие переименовали в АМО. Группа «Промышленные инвестиции» создана для объединения производителей коммерческой техники разных типов, включая строительные и сельскохозяйственные машины.
До конца года предприятие рассчитывает собрать 50 автомобилей, план на 2024 год — две тысячи экземпляров. Ранее сообщалось, что новые владельцы завода планируют довести со временем объём производства до 10 тысяч автомобилей в год. Не исключено, сделано это будет при помощи иностранных партнёров: Владислав Шапша уже анонсировал дальнейшее расширение модельного ряда.
Завод Volvo Trucks сменил владельца без опциона на обратный выкуп осенью нынешнего года, предприятие переименовали в АМО. Группа «Промышленные инвестиции» создана для объединения производителей коммерческой техники разных типов, включая строительные и сельскохозяйственные машины.
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Я бы с удовольствием купил. Но не за миллион конечно.
Да, харизма старого Урала сохранилась.