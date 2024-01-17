FISHKINET
Сообщество Аварии 7540 постов • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Водитель автобуса устроил смертельное ДТП и заработал уголовное дело

Водитель автобуса устроил смертельное ДТП и заработал уголовное дело

Автор:
17 января 2024 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
673
1
2
15 января 67-летний водитель автобуса Хюндай выехал на встречную полосу и врезался в Рено, за рулем которого была 52-летняя жительница Кингисеппа. Женщина погибла на месте. После этого автобус врезался в Шевроле Ниву и еще один автобус.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44827



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Властелин колец. Братство кольца": кадры со съемок и 35 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Властелин колец. Братство кольца": кадры со съемок и 35 интересных...
Что такое "УШАЦ"? (из истории советского кино)
Что такое "УШАЦ"? (из истории советского кино)
Набирающие популярность в сообществах
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Часы-головоломка. Кто-то разозлится, а кто-то будет в восторге
Часы-головоломка. Кто-то разозлится, а кто-то будет в восторге
Совместными усилиями возможно все
Совместными усилиями возможно все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После новогодних праздников

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#кино#позитив#ДТП#история#подборка#кот#улыбнуло
#животные#автомобили#Юмор#факты#интересное#люди#забавно#собака#полиция#кошка
#Прикол#автомир#интересно#фильм#аварии#авто аварии#Автовсячина#Россия#смешно#задержание
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Был человек и не стало Был человек и не стало Момент жуткого ДТП на МКАДе Момент жуткого ДТП на МКАДе Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон Авария дня. Занос ценою в 4 жизни Авария дня. Занос ценою в 4 жизни Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами

На что жалуетесь?

Вернуться