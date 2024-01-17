Водитель автобуса устроил смертельное ДТП и заработал уголовное дело

15 января 67-летний водитель автобуса Хюндай выехал на встречную полосу и врезался в Рено, за рулем которого была 52-летняя жительница Кингисеппа. Женщина погибла на месте. После этого автобус врезался в Шевроле Ниву и еще один автобус.

0 Водителя Хюндая с травмами госпитализировали и задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Также пострадали шесть пассажиров автобуса. Дело заведено по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Авария с 0:15 15 января 67-летний водитель автобуса Хюндай выехал на встречную полосу и врезался в Рено, за рулем которого была 52-летняя жительница Кингисеппа. Женщина погибла на месте. После этого автобус врезался в Шевроле Ниву и еще один автобус. 2024-01-17T10:20:12+03:00 Пропустить