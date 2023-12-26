Был человек и не стало

В Чебоксарах в районе Тракторного завода 34-летний водитель Тойоты с абхазскими номерами не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся автомобилем Рендж Ровер под управлением 64-летнего водителя. От полученных травм водитель Тойоты погиб на месте происшествия.

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В Чебоксарах в районе Тракторного завода 34-летний водитель Тойоты с абхазскими номерами не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся автомобилем Рендж Ровер под управлением 64-летнего водителя. От полученных травм водитель Тойоты погиб на месте происшествия. 2023-12-26T11:44:05+03:00 Пропустить

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