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Был человек и не стало

Был человек и не стало

Автор:
26 декабря 2023 11:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Чебоксарах в районе Тракторного завода 34-летний водитель Тойоты с абхазскими номерами не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся автомобилем Рендж Ровер под управлением 64-летнего водителя. От полученных травм водитель Тойоты погиб на месте происшествия.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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9  комментариев
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2k
Илья Час назад
Это суицид
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22
Vadim Unnamed 23 минуты назад
почему то я думаю что водитель ренжика не был пристегнут, и грудиной на руль налетел.
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
Надоело джигиту "тошнить" , вот и надавил "тапочку"
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14k
кот базилий 50 минут назад
Убился гарачый джигыт, бистра эхаль, на кладбыщь приэхал.
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3k
Yus Час назад
Да куда ж вы так торопитесь?
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4k
Ухалус Посовиномус Час назад
Был бы леворукий, остался бы живой.
Глупо убрался - на ровном месте повело.
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