"Это подстава": в Каменске-Уральском инспекторы ловили нарушителей с помощью хитрой схемы

Жители Каменска-Уральского сняли на видео уловку госавтоинспекторов.
На улице Кадочникова житель Каменска -Уральского проследил за хитроумным приёмом гаишников, которым позволит им вычислить нарушителей ПДД. Он заметил, что один и тот же мужчина идёт к переходу, нажимает на кнопку светофора и, как только загорается нужный сигнал, переходит дорогу. Через время таким же образом он возвращается назад. И так несколько раз.
После каждого такого манёвра сотрудники ДПС сразу же мчатся ловить нарушителей, которые не успевают проехать на зеленый свет.
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Автоэксперт Дмитрий Ларионов считает, что это фактически та же самая автоподстава, только со стороны ДПС. «Это злоупотребление правом», - уверен он.
Более того, найти основания, чтобы привлечь инспекторов к ответственности, можно.
"Я не верю в такие совпадения. Это явно сговор. А еще эта вся ситуация говорит о том, что вопреки всем заявлениям вышестоящих должностных лиц, что у них нет никакого плана по постановлениям, он все-таки есть. А зачем иначе сотрудникам ГИБДД в принципе этим заниматься, кроме как для того, чтобы составить побольше документов, выполнить план? Вся организация их деятельности в условиях наличия такого плана является ущербной. Нужно что-то менять кардинально, потому что не над тем у нас работает ГИБДД, над чем она на самом деле должна работать", - отмечает Ларионов.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщил, что руководство полиции Каменска-Уральского проведет служебную проверку.
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Уж как-то очень быстро переключается сигнал светофора после нажатия кнопки. На всех подобных переходах, которыми пользовался, запрещающий сигнал включался минимум секунд через 30 после нажатия кнопки.
Ничего похвального в работе ГИБДД тут нет. Так можно и ДТП спровоцировать. Красный загорается быстро. Чтобы вовремя остановиться, нужно нормально оттормозиться, что с учетом погодных условий может быть не очень безопасно.
Так что вместо того чтобы протоколы клепать, озаботились бы вопросом настройки этого светофора... Или безопасность на дорогах ГИБДД чужда? Вопрос риторический.
в теории нажатие кнопки - 3 секунды мигает зелёный - 3 секунды желтый и только потом красный.
а тут на шестой секунде видео нажали кнопку - а на десятой патруль уже стартует за "нарушителем".
водятла той газели.
2)Газель движется, поэтому препятствием не является.
Поэтому формально ПДД не нарушает и предъявить нечего.
"от31.4дить водятла той газели."
А это уже уголовная статья... Хотя, конечно, по справедливости, на до бы...