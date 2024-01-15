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"Это подстава": в Каменске-Уральском инспекторы ловили нарушителей с помощью хитрой схемы

"Это подстава": в Каменске-Уральском инспекторы ловили нарушителей с помощью хитрой схемы

Автор:
15 января 2024 12:40
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ГИБДД   Каменск-Уральский   инспекторы ПДС   нарушители пдд   подстава   
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Жители Каменска-Уральского сняли на видео уловку госавтоинспекторов.

На улице Кадочникова житель Каменска -Уральского проследил за хитроумным приёмом гаишников, которым позволит им вычислить нарушителей ПДД. Он заметил, что один и тот же мужчина идёт к переходу, нажимает на кнопку светофора и, как только загорается нужный сигнал, переходит дорогу. Через время таким же образом он возвращается назад. И так несколько раз.

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После каждого такого манёвра сотрудники ДПС сразу же мчатся ловить нарушителей, которые не успевают проехать на зеленый свет.


Автоэксперт Дмитрий Ларионов считает, что это фактически та же самая автоподстава, только со стороны ДПС. «Это злоупотребление правом», - уверен он.


Более того, найти основания, чтобы привлечь инспекторов к ответственности, можно.

"Я не верю в такие совпадения. Это явно сговор. А еще эта вся ситуация говорит о том, что вопреки всем заявлениям вышестоящих должностных лиц, что у них нет никакого плана по постановлениям, он все-таки есть. А зачем иначе сотрудникам ГИБДД в принципе этим заниматься, кроме как для того, чтобы составить побольше документов, выполнить план? Вся организация их деятельности в условиях наличия такого плана является ущербной. Нужно что-то менять кардинально, потому что не над тем у нас работает ГИБДД, над чем она на самом деле должна работать", - отмечает Ларионов.


Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщил, что руководство полиции Каменска-Уральского проведет служебную проверку.

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Метки: Видео   ГИБДД   Каменск-Уральский   инспекторы ПДС   нарушители пдд   подстава   
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44  комментария
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10k
Дмитрий 2 часа назад
Светофор настроен и работает не зависимо от сидящих в машине гаишников. Пешеход ничего не нарушает. То, что он туда-сюда ходит это не нарушение. Следовательно нарушают водители ТС. В чём подстава тогда? Даже если предположить, что гаишники и пешеход действуют за одно, то нарушение ПДД водителями от этого не перестают быть нарушениями. Т.е. по сути, сотрудники ГИБДД вместо того, что бы стоять и ждать пешеходов, ускорили процесс перехода пешехода через ПЧ. Но они же не провоцируют нарушение ПДД водителями! Да и время, судя по видео, между переходами значительное(а там ещё надо прибавить время на составление протокола на нарушителей). В общем автор сам снял, сам придумал и предлагает другим с ним согласится.
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1k
Дмитрий 10 минут назад
Есть план, есть поборы, есть кумовство- все как было так и осталось. Ничего не меняется.
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51k
Aleksandr 11 минут назад
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651
Александр Шевченко 21 минуту назад
Праздники прошли , а план нужно успеть сделать.
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3k
Daimos 24 минуты назад
Проехал на красный, а виноват пешеход?
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38k
Алексей Полчаса назад
Провокация не особо заметна - если не допустить что со временем переключения ГИБДД намухлевали, в екб так любили делать 2 сфетофора в разное время переключались, а фиксировали нарушение по "нужному им"
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1k
Николай Полчаса назад
Со светофором намухлевали, очень быстро происходит переключение сигналов, минуя жёлтый. ПО ГОСТ Р 52289-2004 .последовательность включения сигналов: красный - красный с желтым - зеленый - желтый - красный... При этом длительность сигнала "красный с желтым" должна быть не более 2 с, длительность желтого сигнала во всех случаях должна быть 3 с. Водители просто не успевают реагировать на быстрое переключение сигналов.
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2k
Дмитрий 39 минут назад
Подстава - громко сказано. Скорее использование несовершенства системы работы светофора, что хитрые сотрудник ГИБДД решили эксплуатировать.
Уж как-то очень быстро переключается сигнал светофора после нажатия кнопки. На всех подобных переходах, которыми пользовался, запрещающий сигнал включался минимум секунд через 30 после нажатия кнопки.
Ничего похвального в работе ГИБДД тут нет. Так можно и ДТП спровоцировать. Красный загорается быстро. Чтобы вовремя остановиться, нужно нормально оттормозиться, что с учетом погодных условий может быть не очень безопасно.
Так что вместо того чтобы протоколы клепать, озаботились бы вопросом настройки этого светофора... Или безопасность на дорогах ГИБДД чужда? Вопрос риторический.
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3k
Вовака 42 минуты назад
План есть, просто теперь он называется нагрузочный показатель, рейтинговые статьи, АППГ ( аналогичный период прошло года). И если произошло ДТП с пострадавшим, сразу начинают требовать адм материалы по той статьи КоАП из которой произошло ДТП ( если проезд на красный , то давайте больше красных, ну как пример).
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50k
Сергей 44 минуты назад
У нас на перекрестке стоял светофор с обратным отсчетом. Весь прикол был в том что он считал от 60 , а финал был всегда один 7..6..5...4....Оп и КРАСНЫЙ...местные знали про этот "прикол" и оттормаживались, а другие люди влетали ровно на красный. Сначала гайцы там с утра до ночи паслись, место то рыбное. Потом камеры повесили. Но люди стали писать в прокуратуру, гаи, правительство , мерию...светофор сделали , теперь нормально считает. Но веселуха эти продолжалась больше года...Сколько людей там попалось и денег потеряло за это время? Не вернули никому. У нас даже про этот случай и по телевидению и в газетах писали. Штрафы никому не отменили.
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2k
Никита Сергеевич 47 минут назад
Никакой подставы. Ловят залипших в телефонах водятлов. Если бы они сами с какого-нибудь пультика переключали светофор прям перед носом, то да, подстава. А так, просто нашли удобное местечко, послали какого-нибудь кадетика туда-сюда бегать и стрегут взятки.
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56k
Мойша 47 минут назад
Так существует ПЛАН по штрафам и пеням для каждого региона. Вот и стараются.
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8k
Лещ 48 минут назад
У нас в городе ДПС официально занимается подставами, это ещё и по местному ТВ показывают. Едет пожарная машинка, а сзади ДПС. Пожарная машинка резко спецсигнал включает и того, кто замешкался, сразу же оформляют как злостного нарушителя. Так и катаются пол дня по городу)))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
2k
Сергей Викторович Час назад
В принципе, можно просто не нарушать....но у большинства водителей нет такого принципа :)))
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23k
BiZ Час назад
так они ловят тех, кто на красный едет или на зеленый?
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3k
Илья Час назад
Мусора мужика в плен взяли и заставляют бегать через дорогу .
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16k
Александр Час назад
Регулируемые светофоры не сразу дают водителю красный свет, секунд 10 на желтый... Так что, подставы не вижу, а вот "засада" - да! Подленько, но не противозаконно.
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31k
Юрьевич 2 часа назад
Да это по детски. В Каширском районе есть место, где на протяжении 10км сплошная и обгон запрещён, одна полоса в одну сторону и одна полоса в другую, разрешённая скорость 90 км/ч. Едет газель-развалюха со скоростью 30-40 км/ч, за ней огромный хвост из автомобилей. И вот находится кто-то, кто начинает обгон по встречке, моментально из хвоста выскакивают гайцы и догоняют нарушителя. Ну а дальше итог известен. Нужно ли говорить, что газель всегда одна и та же...
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10k
Дмитрий 2 часа назад
Так коряво описана схема, что я ни ...я не понял. Что значит "не успевают проехать на зелёный свет"? В чём нарушение? Пешеход что то нарушает?
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Бастрыкин ещё не "взял на личный контроль" этот беспредел, а то ведь спустят местные "власти" всё на тормозах?
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