"Это подстава": в Каменске-Уральском инспекторы ловили нарушителей с помощью хитрой схемы

Автоэксперт Дмитрий Ларионов считает, что это фактически та же самая автоподстава, только со стороны ДПС. «Это злоупотребление правом», - уверен он.

Более того, найти основания, чтобы привлечь инспекторов к ответственности, можно.

"Я не верю в такие совпадения. Это явно сговор. А еще эта вся ситуация говорит о том, что вопреки всем заявлениям вышестоящих должностных лиц, что у них нет никакого плана по постановлениям, он все-таки есть. А зачем иначе сотрудникам ГИБДД в принципе этим заниматься, кроме как для того, чтобы составить побольше документов, выполнить план? Вся организация их деятельности в условиях наличия такого плана является ущербной. Нужно что-то менять кардинально, потому что не над тем у нас работает ГИБДД, над чем она на самом деле должна работать", - отмечает Ларионов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщил, что руководство полиции Каменска-Уральского проведет служебную проверку.

