FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9817 постов • 777 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Погоня за мотоциклистом в Калининграде закончилась ДТП

Погоня за мотоциклистом в Калининграде закончилась ДТП

Автор:
01 августа 2022 13:34
Сообщество : Автомир
Метки: Калининград   Погоня   авто   видео   гибдд   мотоциклист   преследование   хруст   
776
2
1
Сотрудники ДПС попутались остановить мужчину на мотоцикле Suzuki GS500FH без регистрационных знаков, но тот не подчинился и попытался скрыться.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Калининград   Погоня   авто   видео   гибдд   мотоциклист   преследование   хруст   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
353
HalloFreeSpace 48 минут назад
А зачем он шлем скинул ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Олег 7 минут назад
сеткой их ловить как обезьян
Гаец так вальяжно вышел, я уж подумал, что втащит хрусту с ноги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
218
capbutt 16 минут назад
Типичный пример очередного быдлоидного мотопетушка. Надеюсь, ему впишут и нанесенный другим машинам ущерб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 57 минут назад
Всё как обычно: водитель чёрной машины не убедилась в безопасности маневра.:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
GROMOZEKA Час назад
Таких надо отстреливать, сразу и на поражение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

353661



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Когда всё наоборот
Когда всё наоборот
17 увлекательных находок - одна на миллион
17 увлекательных находок - одна на миллион
Набирающие популярность в сообществах
Москва: снимки столицы 30-х годов
Москва: снимки столицы 30-х годов
"Совсем зажрались!": пользователей сети возмутили апартаменты с видом на Голливуд группы Little Big, которые сбежали из России
"Совсем зажрались!": пользователей сети возмутили апартаменты с видом на Голливуд...
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#СССР#Приколы#Интересные#Спорт#полиция#страна
#фото#факты#интересно#фотографии#в мире#комментарии#Россия#красота
#прикол#люди#картинки#подборка#сарказм#позитив#смех#скандал
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на «девятке» в Марий Эл Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на «девятке» в Марий Эл Авария дня. Мотоцикл ГИБДД столкнулся с легковушкой в Москве Авария дня. Мотоцикл ГИБДД столкнулся с легковушкой в Москве Авария дня. ДТП с двумя мотоциклами в Кемерове Авария дня. ДТП с двумя мотоциклами в Кемерове В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа» В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа» А шлем стоило застегнуть: ДТП с мотоциклистом в Крыму А шлем стоило застегнуть: ДТП с мотоциклистом в Крыму

На что жалуетесь?

Вернуться