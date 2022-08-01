Погоня за мотоциклистом в Калининграде закончилась ДТП

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Сотрудники ДПС попутались остановить мужчину на мотоцикле Suzuki GS500FH без регистрационных знаков, но тот не подчинился и попытался скрыться.
Проехав по встречной полосе на красный сигнал светофора мотоциклист зацепил «Мерседес» и влетел в «Тойоту». Наездник получил травмы.
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38-летний нарушитель ранее был лишен права на управление транспортными средствами.
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АНТИФИШКИ
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