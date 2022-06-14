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Авария дня. Мотоцикл ГИБДД столкнулся с легковушкой в Москве

Авария дня. Мотоцикл ГИБДД столкнулся с легковушкой в Москве

Автор:
14 июня 2022 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   гибдд   дтп   мотоциклист   спецсигнал   
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На Щелковском шоссе служебный мотоцикл ГИБДД столкнулся с легковым автомобилем. В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что сотрудник ехал с включенным маячком и звуковым сигналом.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   гибдд   дтп   мотоциклист   спецсигнал   
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24  комментария
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3k
Константин 3 часа назад
Хруст и в погонах - тоже хрусТ
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31k
Fat Lynx 53 минуты назад
Интересно на знаки посмотреть... можно ли в этом месте пересекать 8 полос?
Никто не знает место ДТП?
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2k
GROMOZEKA Час назад
Как на такой скорости можно было увидеть его маячок?
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607
Александр 2 часа назад
Хрустик в погонах? да пофиг, любой мото, даже с сотней маячков, появляется неожиданно. чем ближе тепло каждый год, тем внимательнее надо обычным водителям смотреть, пока эта торпеда на двух колесах не прилетела
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2k
Трям 2 часа назад
Да и .хуй с ним! Сам виноват.

3. Применение специальных сигналов
в редакции от 1 января 2022 года

3.1. бла бла бла

Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
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1k
Шурман 2 часа назад
Как все легко в России - Украине или Казахстане или Киргизии . Маяк был но разбился хруст а виноваты в этом менты , если я в еврожопе вижу мента я сбавлю полностью скорость и не важно есть там маяк или нет , человек спешит не за шаурмой или выпить , они помогают кому то , но на фишках оказалось так что кругом должны работать сирены , что бы хруст в наушниках на скорости за 200 слышал все в это шлеме в котором ни хрена не слышно . Мне возрастной контингент интересен . Может быть и правы в мире что нужно принудительно по паспорту разрешать регистрацию и подключение ? . Скорые тоже не пропускай и пожарных , возможно они не доедут до ваших детей или родителей ну и к тебе на помощь . Главное вы правы а на БМВ все хамдоны , хотел бы доказать что это не так но у вас свои наблюдения . Вы сами разрешили им так себя вести , бмв машина хорошая до первого ремонта и импортозамещения там не помогают . Вот это дерьмо под названием на 3 буквы стоит официально 680 евро с ремонтом за банку , купить копированное за 400 евро как вариант но потом опять без жалоб . Я не гоню на марку она меня полностью устраивает езжу начиная с е36 и кончая g31 но все же . Поворотники включаю всегда , могу волю себе дать в Нюрнберге .
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306
Жирный бот Шурман 2 часа назад
В РФ владельцы БМВ в большинстве своем, за редким исключением, не знают что в авто есть ф-ция поворотников) Машина хорошая, но вот выбирают её себе редкостные муд$ки у нас.. Позавчера шел с ребенком по Воронежу, в частном секторе, придомовая территория..какое то муд#ло спустился с горки вниз, развернулся и на всю катушку ускорение вверх в горку, где мы шли..ну х.з до скольки разогнался он, на вскидку не меньше чем до 180 км в час.. детсья там некуда, вжались к забору, мимо нас в не более чем в метре пролетел..Я даже не знаю, что в голове у них.. Я когда езжу где могут люди идти, всегда предельно аккуратен... Это так, накипело)
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1k
Шурман 2 часа назад
Раскиданный хруст оказался тоже ментом ? мне вот пытаются это доказать ? мент виноват ? я может невнимателен к баллистики и траектории пули и цели , если там не было 300 км то могу ошибиться . Но я виноват в своем комментарии , полицейским здоровья и счастья и спасибо за вашу работу .
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1k
Шурман 3 часа назад
Я не знаю кто там с кем столкнулся , слава богу менты живы и дай бог им удачной службы . Судак хоть погиб ? если его родня скажет что он ехал на 60 км то суд советую обязать их смотреть это видео каждую минуту , даже при посещении туалета .
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Сегодня мало кто слышит звуковые спецсигналы, ибо езда без оглушительного грохота (язык не поворачивается назвать это музыкой) в салоне считается признаком дурного тона.
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306
Жирный бот Борис Карабанов 2 часа назад
ну это дибилы так ездят, их меньшинство..у меня для фона музыка играет, она не мешает говорить в салоне..Вообще не знаю, кто в авто на ходу на полную врубает..Даже в молодости, были и саббуферы и мощная акустика, но врубали это безобразие на природе, помогая рыбе спастись от рыбаков) шутка, нам что на рыбу, что на рыбаков - насрать было, придурки мелкие были. Но на ходу, смысл?
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