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На Щелковском шоссе служебный мотоцикл ГИБДД столкнулся с легковым автомобилем. В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что сотрудник ехал с включенным маячком и звуковым сигналом.
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На кадрах видно, как автомобиль медленно поворачивает. В этом момент ему в бок на большой скорости врезается мотоцикл.
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Пострадали два человека. Среди пострадавших сотрудник ГИБДД.
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Метки: аварии авария дня авто видео гибдд дтп мотоциклист спецсигнал
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3. Применение специальных сигналов
в редакции от 1 января 2022 года
3.1. бла бла бла
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.