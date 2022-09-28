На Урале во время погони за пьяным водителем экипаж ДПС столкнулся с фурой. Один из полицейских получил смертельные травмы

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Экипаж ГИБДД из города Заречный на Lada Vesta преследовал пьяного водителя на "Ниве" и, в результате необдуманного манёвра на Сибирском тракте, столкнулся с попутной фурой DAF.
Обоих полицейских доставили в больницу. Водитель получил лёгкие травмы, его отпустили на амбулаторное лечение.
37-летний капитан полиции Алексей Казаков, находившийся на пассажирском сиденье, скончался на операционном столе. У него остались две несовершеннолетние дочери.
37-летний капитан полиции Алексей Казаков, находившийся на пассажирском сиденье, скончался на операционном столе. У него остались две несовершеннолетние дочери.
Лихача задержали спустя несколько часов, он был пьян. Нарушитель имеет судимости, в том числе за нарушения ПДД, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевших
Момент ДТП и подробности
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АНТИФИШКИ
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Фуровод должен был остановиться. Но это не говорит о том, что при манёвре полицейскому не нужно смотреть в зеркала.
При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств).
Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств).
А чего водитель фуры не сбросил скорость заранее?