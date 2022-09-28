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На Урале во время погони за пьяным водителем экипаж ДПС столкнулся с фурой. Один из полицейских получил смертельные травмы

На Урале во время погони за пьяным водителем экипаж ДПС столкнулся с фурой. Один из полицейских получил смертельные травмы

Автор:
28 сентября 2022 13:31
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   аварии   авто   видео   гибдд   дтп   преследование   смертельное дтп   
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Экипаж ГИБДД из города Заречный на Lada Vesta преследовал пьяного водителя на "Ниве" и, в результате необдуманного манёвра на Сибирском тракте, столкнулся с попутной фурой DAF.

Источник:

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Метки: Погоня   аварии   авто   видео   гибдд   дтп   преследование   смертельное дтп   
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5  комментариев
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6k
sumrаknn Час назад
Нужна, нужна реформа, нужна защита полицейским. Они опасаются последствий и не таранят нарушителей, не стреляют, изза этого гибнут прохожие, милиция, а нарушители , бывает, скрываются и избегают ответственности. Недавно на Бору (город) пьяный в погоне насмерть 2 детей сбил. А здесь целых два гандона, как уцелеть служивым? Кто на месте водителя будет назад смотреть? Впереди дорога перекрыта, сзади они приехали и все , кого обгоняли видели погоню, видели ситуацию, видели нештатную ситуацию, что все тормозят, ну разве найдется тридварас, который будет "ветер в харю, я жу ярю? Если только тормоза гамно и загружен тяжестями, может и не успел, однако по кадрам видно что ситуация развивалась давно и у фуры было время скинуть скорость. Полиции уважение и желаю норм законов.
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122
Sata33 10 минут назад
И ничего чуваку на ниве не будет ...
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50k
Олег 18 минут назад
тут не несчастный случай, тут убийство напарника. Так смело подставлять бок под фуру нельзя. А по Ниве нужно было стрелять. Закон позволяет
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А какого ххера он полез наперерез фуре???
Фуровод должен был остановиться. Но это не говорит о том, что при манёвре полицейскому не нужно смотреть в зеркала.
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3k
Вовака Час назад
Пункт 3.2. Правил Дорожного Движения При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.
При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств).
Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств).
А чего водитель фуры не сбросил скорость заранее?
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