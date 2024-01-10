Дорога ровная, скорость небольшая и всё равно ДТП

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ДТП произошло на трассе в Красноярском крае. Водитель белого атомобиля Тойота Рав4 не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся со встречным минивэном.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили занос машина
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