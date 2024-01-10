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Дорога ровная, скорость небольшая и всё равно ДТП

Дорога ровная, скорость небольшая и всё равно ДТП

Автор:
10 января 2024 10:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   занос   машина   
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ДТП произошло на трассе в Красноярском крае. Водитель белого атомобиля Тойота Рав4 не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся со встречным минивэном.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   занос   машина   
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5  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
Идиот
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10k
Trenzel2003 18 минут назад
Очередной дебил на летней резине. Да еще и на лысой наверняка.
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9k
Александр Полчаса назад
Когда выпадает снег. потратьте несколько раз по 5 минут, покатайтесь с заносами на просторной площадке. Мозг привыкает к скольжению автомобиля и не впадает в оцепенение в таких ситуациях. ДТП просто на ровном месте.
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870
Шурман 2 часа назад
Черный лед и не в дороге все дело .
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3k
Константин 2 часа назад
Ну нафига резко тормозить то стал? Вот и занесло..
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