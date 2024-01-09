Массовое ДТП на платной трассе М11 в Новгородской области

В пресс-службе УГИБДД УМВД России рассказали, что в результате ДТП скончались четыре человека, среди них несовершеннолетний ребенок. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следователи и оперативники.



В свою очередь, Следственный комитет начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители оценят деятельность лиц, ответственных за уборку снега на трассе.



СУ СКР по Новгородской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в ведомстве.