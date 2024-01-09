Массовое ДТП на платной трассе М11 в Новгородской области

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Вчера в Новгородской области на 525-м км платной трассы М-11 столкнулись около 50 авто, четыре человека погибли, 10 пострадали. Движение в сторону Москвы было парализовано.
В пресс-службе УГИБДД УМВД России рассказали, что в результате ДТП скончались четыре человека, среди них несовершеннолетний ребенок. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следователи и оперативники.
В свою очередь, Следственный комитет начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители оценят деятельность лиц, ответственных за уборку снега на трассе.
СУ СКР по Новгородской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в ведомстве.
В свою очередь, Следственный комитет начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители оценят деятельность лиц, ответственных за уборку снега на трассе.
СУ СКР по Новгородской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в ведомстве.
К сожалению, в аварии погибли трое взрослых и один ребенок. Травмы получили десять человек, среди которых двое - дети.
К месту вылетели вертолеты спасательных служб, чтобы эвакуировать пострадавших с травмами. В то же время следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Речь идет о качестве уборки снега на магистрали.
К месту вылетели вертолеты спасательных служб, чтобы эвакуировать пострадавших с травмами. В то же время следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Речь идет о качестве уборки снега на магистрали.
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Брать оплату за проезд не забывают,а вот на почистить памяти нет...
а отвечая на ваш прямой вопрос - как по мне , для такой дороги скорость нужна не выше 60 км/ч
В такую погоду так "летать" - надо быть дебилом.