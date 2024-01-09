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Массовое ДТП на платной трассе М11 в Новгородской области

Массовое ДТП на платной трассе М11 в Новгородской области

Автор:
09 января 2024 09:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   платная дорога   
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Вчера в Новгородской области на 525-м км платной трассы М-11 столкнулись около 50 авто, четыре человека погибли, 10 пострадали. Движение в сторону Москвы было парализовано.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   платная дорога   
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8  комментариев
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50k
Элек Мек 49 минут назад
Не забудьте оплатить эту поездку.
Брать оплату за проезд не забывают,а вот на почистить памяти нет...
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20k
anpetrof 14 минут назад
Езжу иногда от Москвы до Зеленограда и обратно. Дороговато будет...
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37k
albedo Полчаса назад
Судя по видео- летунов (дебилов) со скоростью далеко за 100 на трассе было полно.
В такую погоду так "летать" - надо быть дебилом.
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18k
Мистер Фикс 54 минуты назад
Не около 30, а около 50 машин
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