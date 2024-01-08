Вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом

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ДТП произошло 30 декабря на улице Боровской в городе Балабаново Калужской области. Легковой автомобиль Рено Сандеро выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Исузу.
"Предварительно установлено, что 30.12.2023 около 16 час. на автодороге в районе ул. Боровская, г. Балабаново Боровского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Рено Сандеро» и маршрутного автобуса, в результате которого водитель автомобиля скончался до приезда скорой помощи. Среди пассажиров автобуса пострадали два человека. Угрозы их жизни нет", - сообщили в прокуратуре.
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