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Вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом

Вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом

Автор:
08 января 2024 14:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло 30 декабря на улице Боровской в городе Балабаново Калужской области. Легковой автомобиль Рено Сандеро выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Исузу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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