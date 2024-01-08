Вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом

"Предварительно установлено, что 30.12.2023 около 16 час. на автодороге в районе ул. Боровская, г. Балабаново Боровского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Рено Сандеро» и маршрутного автобуса, в результате которого водитель автомобиля скончался до приезда скорой помощи. Среди пассажиров автобуса пострадали два человека. Угрозы их жизни нет", - сообщили в прокуратуре.