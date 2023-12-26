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Не уступил дорогу и чуть не угробил людей

Не уступил дорогу и чуть не угробил людей

Автор:
26 декабря 2023 12:13
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло утром 24 декабря на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. 72-летний водитель автомобиля Тойота Королла при выезде со второстепенной не уступил дорогу автомобилю Лада Гранта, который от удара вылетел с дороги и перевернулся. 50-летний водитель Лады и его 34-летняя пассажирка были госпитализированы.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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Ухалус Посовиномус 38 минут назад
Один не смотрел, куда едет, второй летел так низэнько-низэнько... Еще и, судя по видимым фрагментам лобовухи, как минимум один там был не пристегнут
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572
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
возраст 72.
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2k
Максим Макашев 40 минут назад
"Гранта" - тотал
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