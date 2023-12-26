Не уступил дорогу и чуть не угробил людей

ДТП произошло утром 24 декабря на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. 72-летний водитель автомобиля Тойота Королла при выезде со второстепенной не уступил дорогу автомобилю Лада Гранта, который от удара вылетел с дороги и перевернулся. 50-летний водитель Лады и его 34-летняя пассажирка были госпитализированы.

0

ДТП произошло утром 24 декабря на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. 72-летний водитель автомобиля Тойота Королла при выезде со второстепенной не уступил дорогу автомобилю Лада Гранта, который от удара вылетел с дороги и перевернулся. 50-летний водитель Лады и его 34-летняя пассажирка были госпитализированы. 2023-12-26T12:13:47+03:00 Пропустить

ДТП произошло утром 24 декабря на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. 72-летний водитель автомобиля Тойота Королла при выезде со второстепенной не уступил дорогу автомобилю Лада Гранта, который от удара вылетел с дороги и перевернулся. 50-летний водитель Лады и его 34-летняя пассажирка были госпитализированы. 2023-12-26T12:13:47+03:00 Пропустить

0