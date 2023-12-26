FISHKINET
Сообщество Аварии 7480 постов • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Доездился поперёк дороги

Доездился поперёк дороги

Автор:
26 декабря 2023 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1080
4
2
На 23 километре платной трассы М-11 столкнулись четыре автомобиля. Один водитель решил свернуть на заправку и подрезал другого. От удара легковушка вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в две припаркованные машины. В результате происшествия пострадали два человека.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Горец Ю Час назад
Ну, наверное там придется не полосы для разметки рисовать, а блоки бетонные.
За счёт таких вот трансвеститов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
E_Gor 12 минут назад
А вот мне еще интересно, с какой скоростью шел спешун по правой полосе. Сравнительно с остальными полосами. Нет, кто виноват в данном случае даже не обсуждается! Даже с учетом небольшого количества АЗС на этой трассе. Всего 10 штук на 700 км. Следующая через 40 км. Хорошо, прозевал. Ну в крайнем случае можно чуть более безопасно нарушить правила и по обочине сдать назад, если у тебя уже паровоз и ты едешь на парах бензина. Но дорога не сухая и скорость, по видео, у быстрого немалая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев Полчаса назад
Вот и съездил в Питер на Новый год.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий 58 минут назад
Безмозглые маневры - финал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42673



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к закону о маткапитале
"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к...
Гопники избили курьера и вскоре их настигло наказание
Гопники избили курьера и вскоре их настигло наказание
Набирающие популярность в сообществах
Уникальные часы "Родина". Ходят от движения руки
Уникальные часы "Родина". Ходят от движения руки
С добрым утром
С добрым утром
Обходите эти места зимой стороной
Обходите эти места зимой стороной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
К которой в магазине никто не подходил...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#Юмор#ДТП#забавно#фильм#история#кот#Автовсячина
#животные#люди#автомир#Прикол#авто аварии#собака#дети#Россия#СССР#подборка
#интересно#автомобили#машина#аварии#кино#интересное#новый год#Еда#убийство#Жизнь
Обходите эти места зимой стороной Обходите эти места зимой стороной Был человек и не стало Был человек и не стало Момент жуткого ДТП на МКАДе Момент жуткого ДТП на МКАДе Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами Косуля врезалась в учебный автомобиль Косуля врезалась в учебный автомобиль Легковушка влетела в автобус в центре Рыбинска Легковушка влетела в автобус в центре Рыбинска

На что жалуетесь?

Вернуться