Доездился поперёк дороги

1080
4
2
На 23 километре платной трассы М-11 столкнулись четыре автомобиля. Один водитель решил свернуть на заправку и подрезал другого. От удара легковушка вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в две припаркованные машины. В результате происшествия пострадали два человека.
Ссылки по теме:
- Косуля врезалась в учебный автомобиль
- Устроил ДТП и отправился в больницу
- Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами
- "Торопыга" устроил ДТП с тремя автомобилями
- Авария дня. Обгон со смертельным исходом
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
За счёт таких вот трансвеститов.