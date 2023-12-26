Доездился поперёк дороги

На 23 километре платной трассы М-11 столкнулись четыре автомобиля. Один водитель решил свернуть на заправку и подрезал другого. От удара легковушка вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в две припаркованные машины. В результате происшествия пострадали два человека.

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На 23 километре платной трассы М-11 столкнулись четыре автомобиля. Один водитель решил свернуть на заправку и подрезал другого. От удара легковушка вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в две припаркованные машины. В результате происшествия пострадали два человека. 2023-12-26T11:54:21+03:00 Пропустить

На 23 километре платной трассы М-11 столкнулись четыре автомобиля. Один водитель решил свернуть на заправку и подрезал другого. От удара легковушка вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в две припаркованные машины. В результате происшествия пострадали два человека. 2023-12-26T11:54:21+03:00 Пропустить

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