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Массовое ДТП на трассе в Липецкой области

Массовое ДТП на трассе в Липецкой области

Автор:
26 декабря 2023 12:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   платная дорога   
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Автомобили не могли остановиться на скользкой дороге. Пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Одного из них госпитализировали с травмами средней тяжести, а двоих других после осмотра отпустили домой. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   платная дорога   
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12  комментариев
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7k
Roman 2 часа назад
Как разгонять, так сами.
А как тормозить, так "Автомобили не могли остановиться".
Отличная жизненная позиция. Ни к чему не обязывает, главное.
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ya da 6 минут назад
Хера там каша от тачки, мужик в рубашке родился, может второй др праздновать!
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4k
ProstoBoBka 16 минут назад
В очередной раз видимость метров 300-400, но зачем ехать медленнее! Надо ехать нормально, чтобы не успеть остановиться!
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3k
Александр Едигаров Полчаса назад
Самый умный чел там водитель газели едущий на аварийках остальные наездники просто.
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11k
SeñorGunDon Полчаса назад
Если бы рег в слепую не начал опережение справа тормозящего китайца и начал сразу тормозить, то возможно бы пропустил вперед и магнитовскую фуру которая его добрала.
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8k
Лещ Полчаса назад
Только это ДТП не на М4, это трасса Липецк-Хлевное, обьезд села Боринское
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25k
MrGod 38 минут назад
Очередное сборище слепых и тупых ....а пролечу я побыстрее этот туман, медленно едут только лохи.
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1k
Андрей Кузнецов 56 минут назад
Бойся не силы, Бойся инерции. весь замес устроил "шакман" со своими 25 т в кузове, нельзя такой громадиной как мотороллером управлять, тут хочешь- не хочешь, а тормози в своей полосе.... ну а "магнит",как и положено, уже всё и притянул.
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20k
Александр Час назад
Повезло в такой смятке выжить и почти не пострадать.
От грузовиков лучше держаться подальше, тем более на такой дороге, а он попёр куда-то.
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10k
Алексей Час назад
Он весь процесс полета не понимал что под колесами реальный чупа чупс?
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10k
Дмитрий 2 часа назад
В рубашке родился. Весь удар на пассажирские сиденья пришёлся. Может смело второе ДР начать отмечать.
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17k
Совранский 2 часа назад
Слава Богу - живой!
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