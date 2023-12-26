Массовое ДТП на трассе в Липецкой области

Автомобили не могли остановиться на скользкой дороге. Пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Одного из них госпитализировали с травмами средней тяжести, а двоих других после осмотра отпустили домой. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.

0

Автомобили не могли остановиться на скользкой дороге. Пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Одного из них госпитализировали с травмами средней тяжести, а двоих других после осмотра отпустили домой. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора. 2023-12-26T12:38:48+03:00 Пропустить

Автомобили не могли остановиться на скользкой дороге. Пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Одного из них госпитализировали с травмами средней тяжести, а двоих других после осмотра отпустили домой. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора. 2023-12-26T12:38:48+03:00 Пропустить

0

0