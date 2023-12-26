Массовое ДТП на трассе в Липецкой области

1709
4
2
Автомобили не могли остановиться на скользкой дороге. Пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Одного из них госпитализировали с травмами средней тяжести, а двоих других после осмотра отпустили домой. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.
Ссылки по теме:
- 158 автомобилей попали в ДТП в США
- Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл
- Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке
- На трассе М-8 в Ярославской области столкнулось 9 автомобилей
- Потерял сознание и устроил массовое ДТП
Новости партнёров
реклама
А как тормозить, так "Автомобили не могли остановиться".
Отличная жизненная позиция. Ни к чему не обязывает, главное.
От грузовиков лучше держаться подальше, тем более на такой дороге, а он попёр куда-то.